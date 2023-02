Décès de l'actrice américaine Raquel Welch à l'âge de 82 ans-presse

LOS ANGELES (Reuters) - L'actrice Raquel Welch est décédée à l'âge de 82 ans, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains et l'AFP, citant le manager de celle qui fut célèbre à travers le monde dans les années 1960 et 1970 pour ses formes et son charme.

Le décès de Raquel Welch a été annoncé en premier lieu par TMZ, citant des membres non identifiés de la famille de l'actrice.

Son émergence à Hollywood a constitué un virage dans l'approche des rôles féminins, la brunette Raquel Welch ayant interprété des personnages au caractère fort dans un univers cinématographique qui privilégiait le stéréotype de la blonde sculpturale.

(Reportage Danielle Broadway, avec Brendan O'Brien et Steve Gorman; version française Jean Terzian)