Décès de l'ancien envoyé britannique aux États-Unis, Christopher Meyer

Meyer a été l'envoyé de la Grande-Bretagne à Washington pendant six ans, sous la direction du premier ministre de l'époque, M. Blair. Son poste a couvert une période turbulente comprenant la fin de l'administration Clinton, les attentats du 11 septembre et la préparation de la guerre en Irak.

"C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Sir Christopher Meyer. Il a été un fonctionnaire dévoué tout au long de sa carrière et a consacré sa vie à la diplomatie internationale. Mes pensées vont à sa femme Catherine et à ses proches", a déclaré M. Johnson sur Twitter.

Catherine Meyer est un membre conservateur de la Chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords, et sert d'envoyé commercial de Johnson en Ukraine.

Connue pour son penchant pour les chaussettes rouges, Meyer était une utilisatrice active de Twitter sous le pseudonyme @sirsocks et, pas plus tard que mercredi, elle s'était exprimée sur la course à la direction du Parti conservateur en cours pour choisir le successeur de Johnson.

Meyer a également été ambassadeur en Allemagne, attaché de presse du premier ministre John Major et président de l'organisme indépendant de surveillance de la presse britannique.

Le Daily Mail a rapporté qu'il a été victime d'une attaque cérébrale alors qu'il se trouvait dans sa maison dans les Alpes françaises.

Dans ses mémoires controversées de 2005 "DC Confidential", Meyer a déclaré que Blair avait été "séduit par le glamour du pouvoir américain" et a décrit plusieurs ministres comme des "pygmées politiques".

Il a également affirmé dans ce livre que le chef de cabinet de Blair, Jonathan Powell, lui avait donné pour instruction de "se mettre dans le cul de la Maison Blanche et d'y rester".