L'ancien gynécologue du campus de l'Université de Californie du Sud, George Tyndall, accusé d'avoir agressé sexuellement des patientes sous le couvert d'un traitement ou d'un examen, est décédé, a annoncé jeudi son avocat.

L'avocat de Tyndall, Leonard Levine, a déclaré à Reuters jeudi qu'un ami proche avait trouvé Tyndall sans réaction après qu'il n'ait pas répondu aux appels téléphoniques de cet ami la veille.

"Tout ce qu'il voulait, c'était passer devant le tribunal, et il était persuadé qu'il serait totalement disculpé", a déclaré Leonard Levine, en réaffirmant que son client avait nié toutes les allégations portées contre lui. Il a également ajouté que la cause du décès était probablement naturelle et que Tyndall semblait être mort dans son sommeil.

M. Tyndall avait perdu sa licence médicale et avait été accusé d'avoir agressé sexuellement 21 patientes sous couvert de traitements ou d'examens gynécologiques.

Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a estimé que les procureurs avaient présenté suffisamment de preuves pour qu'il puisse être jugé, ce qui devrait commencer l'année prochaine, a rapporté le L.A. Times en août.

"Maintenant, ni lui ni ses accusatrices n'y auront droit, et c'est très regrettable pour toutes les personnes impliquées", a déclaré M. Levine jeudi.