Déchets radioactifs: le nord du Lägern est "le site le plus sûr" pour un dépôt

Berne (awp/ats) - Le nord du Lägern, dans le canton de Zurich, est "le site le plus sûr" pour un dépôt en couches profondes pour entreposer les déchets radioactifs, selon la Nagra. "C'est le meilleur site avec les plus grandes réserves de sécurité".

La qualité de la roche dans cette zone y est la plus élevée et c'est là qu'elle est la plus stable, a indiqué lundi la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) lors d'une conférence de presse à Berne. Le site dispose aussi "des plus grandes réserves de capacité".

La décision de choisir le site du nord du Lägern est claire. "La géologie a parlé", a déclaré Matthias Braun, patron de la Nagra. Le dépôt doit être construit dans une couche géologique d'argile à Opalinus. Cette roche est la plus adaptée pour stocker des déchets radioactifs. Parmi les trois sites étudiés, c'est au nord du Lägern qu'elle est la plus ancienne, la plus épaisse et qu'elle possède la meilleure qualité.

La Nagra avait écarté le site du nord du Lägern, car c'est là que la couche d'argile à Opalinus est située le plus en profondeur (environ 900 mètres) et qu'il existait des doutes sur la qualité des roches entre la surface et la couche d'argile, a expliqué Matthias Braun.

Le Conseil fédéral lui a toutefois demandé de poursuivre l'examen de cette zone. Les recherches alors entreprises ont permis d'écarter les doutes sur la qualité des roches, a indiqué le patron de la Nagra.

L'entrée du dépôt doit être construite sur le territoire de la commune de Stadel. Les installations d'emballage des déchets radioactifs devraient être construites près du dépôt intermédiaire (Zwilag) déjà existant à Würenlingen.

