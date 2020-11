20 novembre 2020

Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

Le 18 novembre 2020, le Conseil des gouverneurs a eu un échange de vues sur les questions de stabilité financière dans la zone euro, en s'appuyant sur l'édition de novembre 2020 de la revue de stabilité financière (Financial Stability Review), dont il a, le même jour, autorisé la publication sur le site Internet de la BCE. Cette revue examine les conséquences de la pandémie en cours ainsi que les évolutions associées des perspectives économiques concernant le fonctionnement des marchés financiers, la soutenabilité de la dette, la rentabilité des banques et le secteur financier non bancaire. Elle présente également des considérations stratégiques de court et moyen terme. Cette revue devrait être publiée sur le site Internet de la BCE le 25 novembre 2020.

Infrastructure de marché et paiements

Onzième enquête sur les activités de correspondants bancaires en euros

Le 30 octobre 2020, le Conseil des gouverneurs a autorisé la publication de la onzième enquête sur les activités de correspondants bancaires en euros (Eleventh survey on correspondent banking in euro). Il ressort de cette enquête - couvrant l'année 2019 - que, par rapport à 2016, le chiffre d'affaires total des activités de correspondants bancaires a baissé de 22 %, le nombre de banques clientes a diminué de

21 % et le montant moyen des transactions a reculé de 43 %. Les relations de correspondance bancaire restent toutefois un maillon important de la chaîne de paiement, représentant un chiffre d'affaires quotidien total de 686 milliards d'euros. Le renforcement des exigences réglementaires relatives aux procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'aux procédures en matière de connaissance de la clientèle expliquent en partie la baisse du chiffre d'affaires et la diminution du nombre d'accords de correspondance bancaire. Par rapport aux enquêtes précédentes, les principaux acteurs du marché semblent être restés les mêmes, tandis que les plus grandes banques tendent à se spécialiser dans les activités transfrontière, les banques de plus petite taille réduisant le volume de leurs activités. Le marché des activités de correspondants bancaires demeure donc fortement concentré. En ce qui concerne l'avenir, 60 % des banques interrogées déclarent s'attendre à une intensification des activités de correspondance bancaire à moyen terme, en raison de gains d'efficacité et du lancement de nouveaux services transfrontière. L'enquête peut être consultée sur le site Internet de la BCE.

Avis sur la réglementation

Avis de la BCE sur les nouveaux accords d'emprunt conclus par l'Autriche avec le Fonds monétaire international

Le 30 octobre 2020, le Conseil des gouverneurs a adopté l'avis CON/2020/27 à la demande du ministère autrichien des Finances.

Avis de la BCE sur la suppression de la taxe spéciale imposée à certains établissements financiers en Slovaquie

Le 4 novembre 2020, le Conseil des gouverneurs a adopté l'avis CON/2020/28 à la demande du ministère slovaque des Finances.

Avis de la BCE sur le système de déclaration dans le domaine de la balance des paiements en Autriche