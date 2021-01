22 janvier 2021

Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

Le 20 janvier 2021, le Conseil des gouverneurs a nommé M. Wolfgang Proissl (nouveau Directeur général de la Communication) président du comité de la communication de l'Eurosystème/du SEBC (ECCO), avec effet immédiat. Son mandat expirera le 31 décembre 2022, en même temps que ceux de l'ensemble des présidents des comités de l'Eurosystème/du SEBC nommés ou reconduits en décembre 2019.

Statistiques

Qualité de la base de données centralisée sur les titres et de la série de données issues des statistiques sur les détentions de titres

Le 22 décembre 2020, le Conseil des gouverneurs a pris connaissance d'un examen de la qualité de la base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database, CSDB) et de la série de données issues des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics, SHS).

Le système CSDB a continué de fonctionner de façon satisfaisante en 2019, la couverture et la qualité des données étant considérées comme adéquates. Afin d'assurer le respect de toutes les exigences, présentes et futures, des travaux sont actuellement menés pour préserver et améliorer la qualité de la base de données. La série de données SHS couvre les portefeuilles de l'ensemble des investisseurs financiers et non financiers des pays de la zone euro (et de quelques pays participants n'appartenant pas à la zone euro), ventilés par pays et par secteur. Grâce à une excellente coopération entre les banques centrales nationales et l'équipe SHS, il est possible, depuis le premier trimestre 2020, de diffuser des données préliminaires plus d'un mois avant la date prévue. La mise à disposition plus précoce de ces données au sein du SEBC aide les utilisateurs à prendre leurs décisions et à suivre les évolutions rapides des marchés financiers. D'importants progrès ont notamment été réalisés dans la collecte de données SHS sur les avoirs des groupes bancaires. Cet ensemble de données présente une granularité élevée : elles sont même disponibles au niveau des différents membres des groupes bancaires (investisseurs) et au niveau des différents titres (avoirs). Cela contribue, entre autres, à une détection efficace des risques et des effets de second tour sur les marchés financiers.

Supervision bancaire

Recommandation relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et lettre d'accompagnement aux banques sur les politiques de rémunération

Le 15 décembre 2020, le Conseil des gouverneurs n'a pas émis d'objection à la proposition du conseil de surveillance prudentielle d'adopter la recommandation BCE/2020/62 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et d'approuver la lettre

