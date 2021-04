Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

T2S. Les contreparties peuvent décider de maintenir leurs comptes source de titres auprès du dépositaire central de titres de leur choix (qu'ils fassent partie de T2S ou non). La politique de règlement de T2S renforce encore l'efficacité de la mobilisation et du règlement de garanties dans le cadre des

Le 19 avril 2021, le Conseil des gouverneurs a approuvé l'arrêt, à compter du 1er juillet 2021, des opérations d'apport de liquidité en dollars à 84 jours. Cette décision a été prise conjointement par la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la BCE et la Banque nationale suisse, en consultation avec la Réserve fédérale américaine. Un communiqué de presse conjoint à ce sujet, coordonné entre ces banques centrales, a été publié le 23 avril 2021 sur le site Internet de la BCE (et est disponible en français sur le site Internet de la Banque de France).

23 avril 2021

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Title au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

opérations de crédit de l'Eurosystème, facilitant ainsi l'intégration des marchés financiers de l'Union européenne tout en préservant la sécurité et en favorisant des conditions de concurrence équitables. Les contreparties pourront bénéficier des procédures de règlement harmonisées de TS2 et de sa fonction d'autoconstitution, et optimiser la gestion de leurs comptes de titres et de leurs comptes en espèces. Des modifications seront apportées à la documentation de l'Eurosystème pertinente en temps voulu pour rendre compte de ces changements . L'annoncecorrespondante a été publiée le

13 avril 2021 et peut être consultée (en anglais) sur le site Internet de la BCE.

Rapport de surveillance de l'Eurosystème pour 2020

Le 6 avril 2021, le Conseil des gouverneurs a pris note du rapport de surveillance de l'Eurosystème et autorisé sa publication sur le site Internet de la BCE. Le rapport présente une vue d'ensemble des activités de surveillance menées par l'Eurosystème entre 2017 et 2020 en ce qui concerne les infrastructures des marchés financiers et les paiements. Il couvre également les évolutions réglementaires et sur les principaux marchés qui sont survenues au cours de la période sous revue et aborde brièvement la mission de surveillance de l'Eurosystème et son approche en la matière. Ce rapportest disponible (en anglais) sur le site Internet de la BCE.

La stratégie de l'Eurosystème concernant les paiements de détail

Le 9 avril 2021, le Conseil des gouverneurs a pris note des avancées des travaux en cours dans le cadre de la stratégie de l'Eurosystème concernant les paiements de détail et approuvé la publication d'un document connexe. La noteexplique l'objectif de cette stratégie et fournit une vue d'ensemble des mesures prévues et mises en œuvre actuellement, même lorsqu'elles n'ont pas encore été achevées. Des informations supplémentaires, destinées au grand public, seront bientôt disponibles sur des pages spécifiques du site Internet de la BCE.

Rapport de l'Eurosystème relatif à la consultation publique sur un euro numérique

Le 14 avril 2021, la BCE a publié le rapportde l'Eurosystème relatif à la consultation publique sur un euro numérique et un communiqué de presse. Le rapport présente les résultats de l'analyse des

8 221 réponses reçues dans le cadre de la consultation publiquede la BCE, qui s'est tenue entre mi-octobre 2020 et mi-janvier 2021. Il apportera une contribution importante lorsque le Conseil des gouverneurs décidera, plus tard en 2021, s'il y a lieu de lancer une phase formelle d'examen en vue de l'introduction éventuelle d'un euro numérique.

Avis sur la réglementation

Avis de la BCE sur les règles d'arrondi pour les paiements libellés en euros en Slovaquie

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, site Internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.