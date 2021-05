14 mai 2021

Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

Politique macroprudentielle et stabilité financière

Édition de mai 2021 de la Financial Stability Review

Le 12 mai 2021, le Conseil des gouverneurs a autorisé la publication de l'édition de mai 2021 de la Financial Stability Review (revue de stabilité financière). Ce numéro examine les conséquences de la pandémie en cours pour le fonctionnement des marchés financiers, la soutenabilité de la dette, la rentabilité des banques et le secteur financier non bancaire. Elle expose également des considérations stratégiques de court et moyen terme. Elle comprend en outre deux articles thématiques : le premier étudie les questions de stabilité financière posées par l'augmentation du nombre d'entreprises dites « zombies » et le second évalue les implications des risques climatiques pour la stabilité financière. La revue devrait être publiée (en anglais) sur le site Internet de la BCE le 19 mai 2021.

Infrastructure de marché et paiements

Modifications apportées au règlement concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique

Le 29 avril 2021, le Conseil de gouverneurs a adopté le règlement (UE) 2021/728 (BCE/2021/17)modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (« règlement SPIS ») (BCE/2014/28) ainsi que des modifications à deux décisions d'exécution y afférentes à travers la décision (UE) 2021/729 (BCE/2021/18)et la décision (UE) 2021/730 (BCE/2021/19). Les actes juridiques ont été finalisés à la suite d'une consultation publique qui s'est tenue du 27 novembre 2020 au 8 janvier 2021. Les modifications apportées au règlement SPIS précisent les critères de désignation d'une autorité compétente, mettent en place une méthodologie flexible et prospective de classification des systèmes de paiement comme SPIS et définissent les conditions à respecter pour garantir une procédure régulière aussi bien avant qu'après l'adoption, par le Conseil des gouverneurs, d'une décision établissant l'importance systémique d'un système de paiement. De plus amples informationssur les modifications apportées au règlement SIPS sont disponibles (en anglais uniquement) sur le site Internet de la BCE.

