DÉCLARATION INTRODUCTIVE

Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2021

CONFÉRENCE DE PRESSE

Christine Lagarde, présidente de la BCE,

Luis de Guindos, vice-président de la BCE

Mesdames et messieurs, le vice-président et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à cette conférence de presse. Nous allons vous faire part des conclusions de la réunion du Conseil des gouverneurs qui s'est tenue aujourd'hui, à laquelle a également assisté M. Dombrovskis, vice- président exécutif de la Commission européenne.

Le démarrage des campagnes de vaccination dans la zone euro est une étape importante dans la résolution de la crise sanitaire actuelle. Néanmoins, la pandémie pose toujours de graves risques pour la santé publique et pour les économies de la zone euro et du monde La nouvelle augmentation du nombre d'infections par le coronavirus (COVID-19) et les mesures d'endiguement, restrictives et prolongées, introduites dans de nombreux pays de la zone euro perturbent l'activité économique. Celle-ci continue de bien résister dans le secteur manufacturier, mais elle est considérablement freinée dans les services, quoique moins fortement que lors de la première vague de la pandémie, début 2020. La production s'est probablement contractée au quatrième trimestre 2020, tandis que l'intensification de la pandémie pose des risques à la baisse pour les perspectives économiques à court terme. L'inflation reste très faible dans le contexte d'une demande atone et d'une importante sous-utilisation des capacités sur les marchés du travail et des produits. Globalement, les données qui nous parviennent confirment le scénario de référence que nous avions retenu d'une incidence à court terme prononcée de la pandémie sur l'économie et d'une apathie prolongée de l'inflation.

Dans un tel environnement, une forte relance monétaire reste indispensable pour préserver des conditions de financement favorables pour tous les secteurs de l'économie pendant la pandémie. Cette contribution à la réduction de l'incertitude et au renforcement de la confiance favorisera la consommation privée et l'investissement des entreprises, soutenant l'activité économique et maintenant la stabilité des prix à moyen terme. Cela étant, l'incertitude reste élevée, notamment en ce qui concerne la dynamique de la pandémie et la rapidité des campagnes de vaccination. Nous

