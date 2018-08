Déclaration conjointe UE - États-Unis du 25 juillet: les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) américain vers l'Union européenne sont en hausse

Entre l'arrivée du premier transporteur de GNL américain dans le port de Sines au Portugal en avril 2016 et aujourd'hui, les importations européennes de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, à l'origine inexistantes, ont atteint 2,8 milliards de mètres cubes.

Dans leur déclaration conjointe du 25 juillet à Washington D.C., le président Juncker et le président Trump sont convenus de renforcer la coopération stratégique entre l'UE et les États-Unis dans le domaine de l'énergie. Ce rapprochement devrait permettre à l'Union européenne d'importer plus de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et, dès lors, de diversifier et de sécuriser davantage son approvisionnement en énergie. L'UE et les États-Unis s'emploieront par conséquent à faciliter les échanges de gaz naturel liquéfié.

Le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, a déclaré: «L'Union européenne est disposée à faciliter des importations accrues de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, et c'est déjà le cas en ce moment même. La hausse des exportations de gaz naturel liquéfié américain, si leur prix est compétitif, pourrait jouer un rôle stratégique croissant dans l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne, cependant les États-Unis doivent aussi jouer leur rôle et supprimer les formalités administratives liées aux exportations de gaz naturel liquéfié. Les deux parties ont beaucoup à gagner d'une coopération dans le domaine de l'énergie.»

Le commissaire pour l'action pour le climat et l'énergie, M. Miguel Arias Cañete, s'est exprimé en ces termes: «La diversification est un élément important pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union européenne. Il faut donc se féliciter de la hausse des importations, à un prix compétitif, de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis. Et ceci alors que la production indigène de gaz de l'Union diminue plus rapidement que prévu et que l'élimination progressive des centrales au charbon dans l'UE s'accélère.»

L'UE a cofinancé ou s'est engagée à cofinancer des projets d'infrastructure de GNL, d'une valeur globale supérieure à 638 millions d'euros (la liste de ces projets figure au point 2 de l'annexe). Outre les 150 milliards de mètres cubes de capacité de réserve qu'elle possède, l'UE soutient 14 projets d'infrastructure de gaz naturel liquéfié qui permettront d'augmenter la capacité de 15 milliards de mètres cubes supplémentaires d'ici à 2021, qui pourraient accueillir les importations de gaz naturel liquéfié américain, si les conditions du marché sont adéquates et le prix compétitif.

À l'heure actuelle, la législation américaine exige toujours que les exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe fassent l'objet d'une autorisation réglementaire préalable. Il convient de lever ces restrictions et de simplifier les règles américaines pour que le gaz naturel liquéfié américain puisse être exporté vers l'UE.

MM. Juncker et Trump ont institué un groupe de travail exécutif lors de leur réunion à Washington D.C., le 25 juillet. Depuis cette date, des contacts ont lieu entre le président Juncker et le président Trump, entre Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce, et Robert Lighthizer, représentant américain au commerce, ainsi qu'entre les conseillers de haut rang du président Juncker et du président Trump (à savoir Martin Selmayr, secrétaire général de la Commission, et Larry Kudlow, conseiller économique en chef de la Maison Blanche).

Il est convenu que le 20 août, le conseiller au commerce du président Juncker et un haut fonctionnaire européen chargé du commerce se rendront à Washington D.C. pour y rencontrer leurs homologues américains et poursuivre les travaux sur la mise en œuvre de la déclaration conjointe. Dans ce contexte, l'UE et les États-Unis œuvrent dorénavant dans le cadre de ce groupe de travail exécutif afin d'augmenter les exportations américaines de gaz naturel liquéfié vers l'Europe.

Historique du dossier

Le marché mondial du gaz naturel liquéfié devient de plus en plus fluide et compétitif. Entre 2017 et 2023, les échanges mondiaux de gaz naturel liquéfié devraient croître de plus de 100 milliards de mètres cubes, passant de 391 à 505 milliards de m³[1]. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les importations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe devraient augmenter de près de 20 % d'ici à 2040 par rapport aux niveaux de 2016.

L'augmentation de la production de gaz aux États-Unis et le début, en 2016, des exportations de gaz naturel liquéfié américain vers l'UE ont permis d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en Europe et dans le monde. Environ 70 % des besoins en gaz de l'Europe sont couverts par les importations, part qui devrait augmenter dans les années à venir. Le gaz naturel liquéfié est également un élément important de la stratégie de diversification de l'UE, qui constitue par ailleurs une option attrayante pour les États-Unis compte tenu de son statut de deuxième plus grand marché unique du gaz au monde après ce pays.

Pour que les importations vers l'Europe continuent d'augmenter, les prix américains du gaz naturel liquéfié doivent être compétitifs sur le marché de l'UE. Par ailleurs, les actions suivantes sont essentielles pour faciliter les importations:

Développement des capacités de gaz naturel liquéfié dans l'UE et aux États-Unis:

Développement des capacités de gaz naturel liquéfié dans l'UE et aux États-Unis:

Les capacités d'importation de gaz naturel liquéfié de l'UE, qui s'élèvent actuellement à environ 150 milliards de mètres cubes de capacité de réserve, sont bien développées. Dans le même temps, compte tenu de l'importance stratégique que ces capacités revêtent pour sa diversification, l'UE renforce ses capacités actuelles et développe de nouvelles capacités, notamment en mer Adriatique (sur l'île de Krk, en Croatie), dans la région de la mer Baltique, notamment en Pologne, et dans la mer Méditerranée, en Grèce. Ces mesures devraient permettre d'augmenter sensiblement les importations de gaz naturel liquéfié vers l'UE.

Les États-Unis, qui possèdent actuellement une capacité de liquéfaction de 28 milliards de mètres cubes, à laquelle devraient s'ajouter 80 milliards de mètres cubes supplémentaires d'ici à 2023, agrandissent leurs terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié.

Suppression des restrictions réglementaires américaines: l'UE a levé toutes les entraves non liées au marché pour importer du gaz naturel américain. Elle cherche à obtenir le même traitement de la part des États-Unis et espère notamment que l'obligation d'autorisation préalable pour l'exportation de gaz naturel liquéfié à destination de l'UE sera supprimée.

Les chiffres actuels montrent que les importations de gaz naturel liquéfié américain dans l'UE n'ont cessé d'augmenter:

Entre la première livraison de gaz naturel liquéfié américain dans l'UE en avril 2016 et aujourd'hui, les importations européennes de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ont déjà atteint 2,8 milliards de mètres cubes .

. Depuis le début de l'année 2016, l'UE a accueilli plus de 40 cargos de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis. En 2017, l'Europe représentait plus de 10 % du total des exportations de gaz naturel liquéfié américain, contre 5 % en 2016.

Pour en savoir plus

Déclaration conjointe UE - États-Unis

Gaz naturel liquéfié (GNL) - contexte

ANNEXE

1. Importations de gaz naturel liquéfié américain dans l'UE

2. Soutien de l'UE aux capacités de gaz naturel liquéfié



Terminaux GNL construits entre 2013 et 2018 État membre Terminal Année de début de l'exploitation Capacité (milliards de m³/an) Co-financement de l'UE Italie FSRU OLT Offshore LNG Toscana 2013 3,8 Lituanie FSRU Independence 2014 4,0 27,4 millions d'euros (MIE) pour des gazoducs de raccordement France Terminal GNL de Dunkerque 2016 13,0 Pologne Terminal GNL de Świnoujście 2016 5,0 130 millions d'euros (PEER) 202 millions d'euros (FEDER) Total de 332 millions d'euros Malte Terminal GNL de Delimara 2017 0,7 0,7 million d'euros pour des études (MIE) Terminaux GNL en construction État membre Terminal Année de début de l'exploitation Capacité (milliards de m³/an) Co-financement de l'UE Grèce Terminal GNL de Revithoussa (renforcement de la capacité) 2018 2,0 (de 5,0 à 7,0) 50,8 millions d'euros (FEDER) Espagne Terminal GNL de Tenerife (Arico-Granadilla) 2021 1,3 Espagne Terminal GNL de Gran Canaria (Arinaga) 2022 1,3 Terminaux GNL figurant sur la liste des PIC État membre Terminal Année de début de l'exploitation Capacité (milliards de m³/an) Co-financement de l'UE Croatie Terminal GNL de Krk 2019 2,6 108 millions d'euros (MIE) pour le terminal, 16 millions d'euros (MIE) pour une conduite d'évacuation Total de 124 millions d'euros Grèce Terminal GNL dans le nord de la Grèce 2020 5,5 2 millions d'euros pour des études (MIE) Chypre Terminal GNL de Chypre 2020 101,2 millions d'euros (MIE) Suède Terminal GNL de Göteborg 2021 0,5 Pologne Terminal GNL de Świnoujście (renforcement de la capacité) 2022 2,5 (de 5,0 à 7,5) Irlande Terminal GNL de Shannon 2022 6,2

MIE: mécanisme pour l'interconnexion en Europe

PEER: programme énergétique européen pour la relance

FEDER: Fonds européen de développement régional

PIC: projets d'intérêt commun

[1] Source: Agence internationale de l'énergie.