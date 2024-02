Le roi Charles de Grande-Bretagne a été diagnostiqué avec une forme de cancer et reportera ses fonctions publiques, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué lundi.

Le texte intégral de la déclaration est disponible ci-dessous :

"Au cours de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté. Des tests diagnostiques ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer.

"Sa Majesté a entamé aujourd'hui un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques. Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s'occuper des affaires de l'État et de la paperasserie officielle comme à l'accoutumée.

"Le roi est reconnaissant à son équipe médicale pour son intervention rapide, qui a été rendue possible grâce à la procédure hospitalière qu'il a suivie récemment. Il reste très optimiste quant à son traitement et espère pouvoir reprendre ses fonctions publiques dès que possible.

"Sa Majesté a choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et dans l'espoir que cela puisse aider le public à comprendre tous ceux qui, dans le monde entier, sont touchés par le cancer.