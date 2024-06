Voici le texte de la déclaration de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, à l'issue de la réunion de politique monétaire qui s'est tenue jeudi :

Lien vers la déclaration sur le site de la BCE : https://www.ecb.europa.eu/press/press_conference/monetary-policy-statement/2024/html/ecb.is240606~d32cd6cc8a.en.html

Bonjour, la vice-présidente et moi-même vous souhaitons la bienvenue à notre conférence de presse.

Le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui d'abaisser de 25 points de base les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Sur la base de notre évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire, il est désormais approprié de modérer le degré de restriction de la politique monétaire après neuf mois de maintien des taux. Depuis notre réunion de septembre 2023, l'inflation a baissé de plus de 2,5 points de pourcentage et les perspectives d'inflation se sont nettement améliorées. L'inflation sous-jacente a également diminué, renforçant les signes d'affaiblissement des pressions sur les prix, et les anticipations d'inflation ont baissé à tous les horizons. La politique monétaire a maintenu des conditions de financement restrictives. En freinant la demande et en maintenant les anticipations d'inflation bien ancrées, elle a largement contribué à faire reculer l'inflation.

Dans le même temps, malgré les progrès réalisés au cours des derniers trimestres, les pressions sur les prix intérieurs restent fortes, car la croissance des salaires est élevée, et l'inflation devrait rester supérieure à l'objectif pendant une bonne partie de l'année prochaine. Les dernières projections des services de l'Eurosystème pour l'inflation globale et l'inflation sous-jacente ont été revues à la hausse pour 2024 et 2025 par rapport aux projections de mars. Les services de l'Eurosystème prévoient désormais une inflation globale de 2,5 % en moyenne en 2024, de 2,2 % en 2025 et de 1,9 % en 2026. En ce qui concerne l'inflation hors énergie et alimentation, les services de la Commission prévoient une moyenne de 2,8 % en 2024, 2,2 % en 2025 et 2,0 % en 2026. La croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre 0,9 % en 2024, 1,4 % en 2025 et 1,6 % en 2026.

Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne rapidement à notre objectif à moyen terme de 2 %. Nous maintiendrons les taux directeurs à un niveau suffisamment restrictif aussi longtemps que nécessaire pour atteindre cet objectif. Nous continuerons à suivre une approche dépendant des données et de chaque réunion pour déterminer le niveau et la durée appropriés de la restriction. En particulier, nos décisions en matière de taux d'intérêt seront fondées sur notre évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des nouvelles données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.

Le Conseil des gouverneurs a également confirmé aujourd'hui qu'il réduirait les avoirs de l'Eurosystème en titres dans le cadre du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) de 7,5 milliards d'euros par mois en moyenne au cours du second semestre de l'année. Les modalités de réduction des avoirs au titre du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie seront globalement conformes à celles suivies dans le cadre du programme d'achat d'actifs (APP).

Les décisions prises aujourd'hui sont exposées dans un communiqué de presse disponible sur notre site web.

Je vais maintenant vous présenter plus en détail notre vision de l'évolution de l'économie et de l'inflation, puis vous expliquer notre évaluation des conditions financières et monétaires.

L'activité économique

Après cinq trimestres de stagnation, l'économie de la zone euro a progressé de 0,3 % au premier trimestre 2024. Le secteur des services est en expansion et l'industrie manufacturière montre des signes de stabilisation à des niveaux bas. Nous prévoyons que l'économie continuera à se redresser à mesure que la hausse des salaires et l'amélioration des termes de l'échange entraîneront une augmentation des revenus réels. L'augmentation des exportations devrait également soutenir la croissance au cours des prochains trimestres, à mesure que la demande mondiale de biens et de services augmentera. Enfin, la politique monétaire devrait moins peser sur la demande au fil du temps.

L'emploi a augmenté de 0,3 % au premier trimestre de cette année, avec la création d'environ 500 000 nouveaux emplois, et les enquêtes indiquent que la croissance de l'emploi se poursuivra à court terme. Le taux de chômage a légèrement baissé pour atteindre 6,4 % en avril, son niveau le plus bas depuis le début de l'euro. Les entreprises continuent d'afficher de nombreuses offres d'emploi, même si elles sont un peu moins nombreuses qu'auparavant.

Les politiques budgétaires et structurelles nationales devraient viser à rendre l'économie plus productive et plus compétitive, ce qui contribuerait à augmenter la croissance potentielle et à réduire les pressions sur les prix à moyen terme. Une mise en œuvre efficace, rapide et complète du programme européen "Next Generation", des progrès vers l'union des marchés de capitaux et l'achèvement de l'union bancaire, ainsi qu'un renforcement du marché unique, contribueraient à stimuler l'innovation et à accroître les investissements dans les transitions verte et numérique. La mise en œuvre intégrale et sans délai du cadre révisé de gouvernance économique de l'UE aidera les gouvernements à réduire durablement les déficits budgétaires et les ratios d'endettement.

L'inflation

L'inflation annuelle a augmenté à 2,6 % en mai, contre 2,4 % en avril, selon l'estimation rapide d'Eurostats. L'inflation des prix des denrées alimentaires a baissé à 2,6 %. L'inflation des prix de l'énergie a augmenté pour atteindre 0,3 %, après avoir enregistré des taux annuels négatifs pendant un an. L'inflation des prix des biens a continué à diminuer en mai, pour atteindre 0,8 %. En revanche, l'inflation des prix des services a nettement augmenté, passant de 3,7 % en avril à 4,1 %.

La plupart des mesures de l'inflation sous-jacente ont encore diminué en avril, le dernier mois pour lequel des données sont disponibles, confirmant l'image d'une diminution progressive des pressions sur les prix. Cependant, l'inflation intérieure reste élevée. Les salaires continuent d'augmenter à un rythme élevé, compensant ainsi la poussée inflationniste passée. En raison de l'échelonnement du processus d'ajustement des salaires et du rôle important des paiements ponctuels, les coûts de la main-d'œuvre fluctueront probablement à court terme, comme le montre l'augmentation des salaires négociés au premier trimestre. Dans le même temps, les indicateurs prospectifs signalent que la croissance des salaires se modérera au cours de l'année. Les bénéfices absorbent une partie de la hausse prononcée des coûts unitaires de main-d'œuvre, ce qui réduit ses effets inflationnistes.

L'inflation devrait fluctuer autour des niveaux actuels pendant le reste de l'année, notamment en raison d'effets de base liés à l'énergie. Elle devrait ensuite se rapprocher de notre objectif au cours du second semestre de l'année prochaine, en raison d'une croissance plus faible des coûts de main-d'œuvre, des effets de notre politique monétaire restrictive et de l'atténuation de l'impact de la crise énergétique et de la pandémie. Les mesures des anticipations d'inflation à plus long terme sont restées globalement stables, la plupart se situant autour de 2 %.

Évaluation des risques

Les risques pour la croissance économique sont équilibrés à court terme mais restent orientés à la baisse à moyen terme. Un affaiblissement de l'économie mondiale ou une escalade des tensions commerciales entre les principales économies pèseraient sur la croissance de la zone euro. La guerre injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et le conflit tragique au Moyen-Orient sont des sources majeures de risque géopolitique. Les entreprises et les ménages pourraient ainsi perdre confiance en l'avenir et le commerce mondial pourrait être perturbé. La croissance pourrait également être plus faible si les effets de la politique monétaire s'avéraient plus importants que prévu. La croissance pourrait être plus élevée si l'inflation diminue plus rapidement que prévu, si la confiance et les revenus réels augmentent et si les dépenses augmentent plus que prévu, ou si l'économie mondiale croît plus fortement que prévu.

L'inflation pourrait être plus élevée que prévu si les salaires ou les bénéfices augmentent plus que prévu. Les risques de hausse de l'inflation découlent également des tensions géopolitiques accrues, qui pourraient faire grimper les prix de l'énergie et les coûts de transport à court terme et perturber le commerce mondial. En outre, les phénomènes météorologiques extrêmes et, plus généralement, la crise climatique en cours pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires. En revanche, l'inflation pourrait surprendre à la baisse si la politique monétaire freine la demande plus que prévu ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue.

Conditions financières et monétaires

Les taux d'intérêt du marché ont augmenté depuis notre réunion d'avril. Les coûts de financement se sont stabilisés à des niveaux restrictifs, les hausses antérieures des taux directeurs ayant fait leur chemin dans le système financier. Les taux d'intérêt moyens sur les nouveaux prêts aux entreprises et sur les nouveaux prêts hypothécaires sont restés inchangés en avril, à 5,2 % et 3,8 % respectivement.

La dynamique du crédit reste faible. Les prêts bancaires aux entreprises ont augmenté à un taux annuel de 0,3 pour cent en avril, en légère baisse par rapport au mois précédent. Les prêts aux ménages ont continué à croître à 0,2 pour cent sur une base annuelle. La croissance annuelle de la monnaie au sens large, mesurée par M3, est passée de 0,9 % en mars à 1,3 % en avril.

Conformément à notre stratégie de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs a procédé à une évaluation approfondie des liens entre la politique monétaire et la stabilité financière. Les banques de la zone euro restent résilientes. L'amélioration des perspectives économiques a favorisé la stabilité financière, mais des risques géopolitiques accrus assombrissent l'horizon. Un resserrement inattendu des conditions de financement au niveau mondial pourrait entraîner une réévaluation des actifs financiers et non financiers, avec des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie. La politique macroprudentielle reste la première ligne de défense contre l'accumulation de vulnérabilités financières. Les mesures qui sont actuellement en place ou qui entreront bientôt en vigueur contribuent à préserver la résilience du système financier.

Conclusion

Le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui d'abaisser les trois taux directeurs de la BCE de 25 points de base. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne rapidement à notre objectif de 2 % à moyen terme. Nous maintiendrons les taux directeurs à un niveau suffisamment restrictif aussi longtemps que nécessaire pour atteindre cet objectif. Nous continuerons à suivre une approche dépendant des données et de chaque réunion pour déterminer le niveau et la durée appropriés de la restriction. En particulier, nos décisions en matière de taux d'intérêt seront fondées sur notre évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des nouvelles données économiques et financières, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière.

En tout état de cause, nous sommes prêts à ajuster tous les instruments dont nous disposons dans le cadre de notre mandat pour faire en sorte que l'inflation revienne à notre objectif à moyen terme et pour préserver le bon fonctionnement de la transmission de la politique monétaire.

Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. (Compilé par Toby Chopra)