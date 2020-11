Déclaration de Teamsters Canada sur l'énoncé économique fédérale

LAVAL, Québec, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président de Teamsters Canada, François Laporte, a fait les commentaires suivants concernant l’énoncé économique fédérale d'aujourd'hui :



« Face à cette crise sans précédent, Teamsters Canada est heureux de constater que le gouvernement continue de prendre des mesures. Les chiffres du déficit d'aujourd'hui montrent qu'Ottawa est sérieux quant au soutien à apporter aux travailleurs-euses Canadiens-ennes afin de les aider à traverser cette terrible crise. La pandémie de COVID-19 est malheureusement loin d'être terminée et, au cours des prochains mois, les dépenses gouvernementales empêcheront des millions de familles de sombrer économiquement. »

« Nous nous réjouissons des nouvelles de soutiens aux secteurs du transport aérien, du tourisme et de l'hôtellerie qui ont été durement touchés par la fermeture des frontières. Il sera crucial que le financement soit lié à la préservation des emplois et que les entreprises qui approvisionnent les lignes aériennes dans ces secteurs puissent également bénéficier d'une aide. Il s'agit notamment des entreprises qui ravitaillent les avions en carburant, assurent la restauration en vol, gèrent les bagages et assurent la sécurité dans les aéroports, pour n'en citer que quelques-unes. »

« Nous sommes particulièrement heureux des nouvelles concernant les investissements dans les foyers de soins de longue durée pour aider à stopper la propagation des infections. Des dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses se mettent à risque dans ces établissements depuis le début de cette pandémie, que ce soit dans le secteur privé que public. Lorsqu'il s'agit de protéger ces héros, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Nous demandons instamment aux provinces d'utiliser ces fonds aussi rapidement que possible. »

« Notre syndicat réitère une fois de plus son soutien aux normes nationales de soins pour les soins de longue durée afin que les personnes âgées vulnérables bénéficient de services de qualité. Ce n'est pas le moment de se disputer sur des questions de compétence; nous devons démontrer notre reconnaissance à nos aînés. »

Les Teamsters représentent les intérêts de quelque 125 000 membres au Canada. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affiliée, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord. Visitez teamsters.ca pour plus de renseignements, suivez-nous sur Twitter @TeamstersCanada et joignez-vous à nos amis sur Facebook à www.facebook.com/TeamstersCanada.

