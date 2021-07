Déclaration de politique monétaire

l'appui de notre objectif d'inflation symétrique de 2 % et conformément à notre stratégie de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d'intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce que nous constations que l'inflation atteint 2 % bien avant la fin de notre horizon de projection et durablement sur le reste de l'horizon de projection, et que nous jugions les progrès de l'inflation

Lors de la réunion qui s'est tenue ce jour, le Conseil des gouverneurs de la BCE a examiné deux thèmes principaux : les implications de notre évaluation stratégique pour nos indications sur la trajectoire future des taux d'intérêt directeurs de la BCE (forward guidance) et notre évaluation de la situation économique et des mesures que nous avons prises face à la pandémie.

Je voudrais maintenant décrire comment nous envisageons l'évolution de l'économie et de l'inflation, puis j'évoquerai notre évaluation des conditions monétaires et financières.

Nous avons également confirmé nos autres mesures en faveur de notre mandat de maintien de la stabilité des prix, s'agissant du niveau des taux d'intérêt directeurs de la BCE, de nos achats dans le cadre du programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP), de nos politiques de réinvestissement et de nos opérations de refinancement à plus long terme (voir le communiqué de presse détaillé publié ce jour à 13h45). Nous nous tenons prêts à ajuster l'ensemble de nos instruments, de façon adéquate, pour assurer que l'inflation se stabilise au niveau de notre objectif de 2 % à moyen terme.

Nous devons préserver des conditions de financement favorables pour tous les secteurs de l'économie pendant la pandémie. Cela est essentiel pour transformer le rebond actuel en expansion durable et pour compenser les effets négatifs de la pandémie sur l'inflation. En conséquence, et alors que nous avons confirmé notre évaluation de juin des conditions de financement et des perspectives d'inflation, nous continuons de prévoir que les achats au titre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) se poursuivront à un rythme nettement plus élevé pendant le trimestre en cours que lors des premiers mois de l'année.

DÉCLARATION DE POLITIQUE MONÉTAIRE / Francfort-sur-le-Main, le 22 juillet 2021

Avec le retour de la clientèle dans les magasins et les restaurants ainsi que la reprise des voyages, les dépenses de consommation augmentent. Elles sont aussi stimulées par l'amélioration des perspectives d'emploi, le retour de la confiance et la poursuite des mesures de soutien des pouvoirs publics. Le redressement en cours de la demande intérieure et mondiale renforce l'optimisme des entreprises, ce qui favorise l'investissement. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, notre enquête sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro signale que les financements au titre de la formation brute de capital fixe constituent un important facteur de la demande de prêts.

L'activité économique devrait renouer avec son niveau d'avant la crise au premier trimestre de l'année prochaine, mais il faudra du temps avant que les dommages économiques causés par la pandémie soient dissipés. Le nombre de personnes bénéficiant de dispositifs de maintien de l'emploi est en baisse, même s'il demeure élevé. Globalement, il reste 3 300 000 travailleurs sans emploi de plus qu'avant la pandémie, surtout parmi les plus jeunes et les moins qualifiés.

Des politiques budgétaires ambitieuses, ciblées et coordonnées doivent continuer de compléter la politique monétaire pour soutenir la reprise. Dans ce contexte, le plan « Next Generation EU » a un rôle essentiel à jouer. Il contribuera à une reprise plus vigoureuse et uniforme à travers les pays de la zone euro et il accélérera les transitions écologique et numérique, tout en soutenant les nécessaires réformes structurelles, favorables à la croissance à long terme.

Inflation

L'inflation s'est élevée à 1,9 % en juin. Nous nous attendons à ce qu'elle continue d'augmenter au cours des prochains mois, avant de ralentir l'année prochaine. L'accélération observée actuellement est largement imputable à la hausse des prix de l'énergie et à des effets de base résultant de la forte baisse des cours du pétrole au début de la pandémie et de la réduction temporaire de la TVA en Allemagne en 2020. Le poids de ces facteurs devrait s'estomper d'ici début 2022, lorsqu'ils ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'inflation en rythme annuel.

court terme, les tensions inflationnistes sous-jacentes sont contenues par l'importante sous- utilisation des capacités productives. Une augmentation de la demande et des tensions temporaires sur les coûts dans les chaînes d'approvisionnement exerceront des effets haussiers sur les prix, qui devraient toutefois rester modérés pendant un certain temps en raison de la faible progression des salaires et de l'appréciation passée de l'euro.

Il faudra encore du temps avant que les retombées de la pandémie sur l'inflation soient complètement effacées. Avec la reprise économique, soutenue par nos mesures de politique monétaire, nous nous

