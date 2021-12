Déclaration de politique monétaire

Nous estimons que les progrès en termes de reprise économique et vers notre objectif d'inflation à moyen terme autorisent une réduction graduelle du rythme de nos achats d'actifs au cours des trimestres à venir. Mais le soutien monétaire reste nécessaire en vue de la stabilisation de l'inflation au niveau de notre objectif de 2 % à moyen terme. Compte tenu des incertitudes actuelles, nous devons conserver la flexibilité et n'écarter aucune option dans la conduite de la politique monétaire. Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a adopté les décisions suivantes.

La reprise de l'économie de la zone euro se poursuit et la situation sur le marché du travail s'améliore, en partie sous l'effet du soutien important apporté par les politiques publiques. La croissance ralentit, mais l'activité devrait rebondir à nouveau nettement au cours de l'année prochaine. Face à la dernière vague de la pandémie et au variant Omicron, plusieurs pays ont rétabli des restrictions plus strictes. Les prix de l'énergie ont considérablement augmenté. Certains secteurs industriels sont, de plus, confrontés à des pénuries de matériaux, d'équipements et de main-d'œuvre. Ces facteurs freinent l'activité économique et pèsent sur les perspectives à court terme. Toutefois, même si la crise sanitaire continue, la vaccination est largement répandue et les campagnes de rappel s'accélèrent. Globalement, la société sait mieux faire face aux vagues pandémiques et aux contraintes qui en résultent. Les retombées de la pandémie sur l'économie sont dès lors moins importantes. L'inflation a fortement augmenté en raison de la hausse des prix de l'énergie, mais également parce que la demande dépasse une offre contrainte dans certains secteurs. L'inflation devrait demeurer élevée à court terme, mais diminuer au cours de l'année prochaine. Si les perspectives d'inflation ont été révisées en hausse, la hausse des prix devrait rester inférieure à notre objectif de 2 % sur l'horizon de projection.

Bonjour à toutes et à tous, le vice-président et moi-même vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse.

Quatrièmement, dans l'optique d'une diminution progressive des achats d'actifs et afin que l'orientation de la politique monétaire continue d'aller dans le sens d'une stabilisation de l'inflation au niveau de notre objectif à moyen terme, nous avons décidé que le rythme mensuel des achats nets en vertu du programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP) serait de 40 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022 et de 30 milliards au troisième trimestre. À compter d'octobre 2022, nous continuerons d'effectuer des achats nets d'actifs en vertu du programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP) à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros pendant aussi longtemps que nécessaire pour renforcer les effets accommodants de nos taux d'intérêt directeurs. Nous prévoyons de mettre fin aux achats mensuels peu avant de commencer à relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE.

la conduite des achats d'actifs a contribué à remédier à l'altération de la transmission de notre politique monétaire et a renforcé l'efficacité des efforts que nous déployons pour atteindre notre objectif. Dans le cadre de notre mandat, en période de tensions, la flexibilité demeurera un élément de la politique monétaire chaque fois que des menaces sur sa transmission compromettront la réalisation de la stabilité des prix. En particulier en cas de nouvelle fragmentation des marchés due à la pandémie, les réinvestissements au titre du PEPP pourront à tout moment être ajustés de façon souple dans le temps, entre catégories d'actifs et entre les juridictions. Cela pourrait comprendre l'achat d'obligations émises par la République hellénique

Pour faire face à la vague en cours de la pandémie, plusieurs pays de la zone euro ont rétabli des mesures d'endiguement plus strictes, qui sont de nature à retarder la reprise, particulièrement dans les voyages, le tourisme, l'hébergement et les loisirs. La pandémie pèse sur la confiance des

Nous nous attendons à une poursuite de la reprise économique, soutenue par une forte demande intérieure. Le marché du travail s'améliore. De plus en plus de personnes disposent d'un emploi et de moins en moins bénéficient de dispositifs de maintien de l'emploi, ce qui devrait se traduire par une hausse des revenus des ménages et des dépenses de consommation. L'épargne constituée pendant la pandémie soutiendra également la consommation. Le soutien apporté actuellement par les politiques budgétaires et monétaire ainsi que la poursuite de la reprise au niveau mondial devraient étayer la croissance.

Je voudrais à présent décrire de façon plus détaillée comment nous envisageons l'évolution de l'économie et de l'inflation. J'évoquerai ensuite notre évaluation des conditions financières et monétaires.

Nous continuerons de surveiller les conditions de financement bancaire et de faire en sorte que l'arrivée à échéance des opérations TLTRO III (opérations ciblées de refinancement à plus long terme) n'entrave pas la transmission harmonieuse de notre politique monétaire. Nous évaluerons en outre régulièrement la contribution des opérations de prêt ciblées à notre orientation de politique monétaire. Comme annoncé, nous nous attendons à ce que les conditions particulières applicables dans le cadre des opérations TLTRO III prennent fin en juin 2022. Nous allons également évaluer le caractère approprié du calibrage de notre système à deux paliers pour la rémunération des réserves, afin que la politique de taux d'intérêt négatifs ne limite pas la capacité d'intermédiation des banques dans un environnement d'excédents de liquidité abondants.

DÉCLARATION DE POLITIQUE MONÉTAIRE / Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2021

consommateurs et des entreprises et la diffusion de nouveaux variants du virus accroît l'incertitude. La hausse des prix de l'énergie constitue un autre frein à la consommation.

Les pénuries d'équipements, de matériaux et de main-d'œuvre dans plusieurs domaines d'activité ralentissent la production de biens manufacturés, causent des retards dans le secteur de la construction et freinent la reprise dans certaines parties du secteur des services. Ces goulets d'étranglement vont durer quelque temps encore, mais devraient s'estomper en 2022.

La croissance devrait s'accélérer à nouveau fortement courant 2022. Les nouvelles projections des services de l'Eurosystème tablent sur une croissance annuelle du PIB en volume de 5,1 % en 2021, 4,2 % en 2022, 2,9 % en 2023 et 1,6 % en 2024. Par comparaison avec les projections de septembre réalisées par les services de la BCE, les perspectives d'inflation ont été revues à la baisse pour 2022 et à la hausse pour 2023.

Les mesures budgétaires ciblées et favorables à la croissance devraient continuer de compléter la politique monétaire. ce qui contribuera aussi à l'ajustement de l'économie aux changements structurels en cours. Une mise en œuvre efficace du programme « Next Generation EU » et du paquet législatif « Ajustement à l'objectif 55 » contribuera à une reprise plus vigoureuse, plus verte et plus uniforme dans les pays de la zone euro.

Inflation

L'inflation s'est encore accélérée, pour atteindre 4,9 % en novembre dans la zone euro. Elle demeurera supérieure à 2 % pendant la majeure partie de 2022. L'inflation devrait rester élevée à court terme, mais nous nous attendons à ce qu'elle diminue au cours de l'année prochaine.

Cette poussée inflationniste traduit essentiellement une forte augmentation des prix des carburants, du gaz et de l'électricité. En novembre, le renchérissement de l'énergie représentait plus de la moitié de l'inflation globale. En outre, la demande continue de dépasser une offre contrainte dans certains secteurs, ce qui se reflète particulièrement dans les prix des biens durables et des services aux consommateurs qui ont récemment rouvert. Les effets de base liés à la fin de la réduction de la TVA en Allemagne contribuent toujours aux chiffres d'inflation plus élevés, mais seulement jusqu'à la fin de l'année.

Le temps nécessaire à la résolution de ces problèmes est incertain, mais nous nous attendons à ce que les prix de l'énergie se stabilisent, les schémas de consommation se normalisent et les tensions sur les prix dues aux goulets d'étranglement mondiaux au niveau de l'offre s'estompent dans le courant 2022.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, site Internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.