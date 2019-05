Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2018 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 23 mai 2019 au 29 mai 2019 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 23.05.2019 270 002 47,9796 12 954 588 XPAR 23.05.2019 50 000 47,8153 2 390 765 BATE 23.05.2019 70 000 47,8119 3 346 833 CHIX 23.05.2019 40 000 47,8142 1 912 568 TRQX 24.05.2019 85 215 47,7140 4 065 949 XPAR 24.05.2019 30 000 47,7201 1 431 603 BATE 24.05.2019 45 000 47,7013 2 146 559 CHIX 24.05.2019 20 000 47,7246 954 492 TRQX 27.05.2019 62 712 47,9401 3 006 420 XPAR 27.05.2019 25 000 47,9353 1 198 383 BATE 27.05.2019 35 000 47,9348 1 677 718 CHIX 27.05.2019 15 000 47,9347 719 021 TRQX 28.05.2019 67 798 47,9136 3 248 446 XPAR 28.05.2019 20 000 47,9036 958 072 BATE 28.05.2019 35 000 47,9054 1 676 689 CHIX 28.05.2019 15 000 47,9056 718 584 TRQX 29.05.2019 193 772 46,7657 9 061 883 XPAR 29.05.2019 20 000 46,7524 935 048 BATE 29.05.2019 35 000 46,7507 1 636 275 CHIX 29.05.2019 15 000 46,7540 701 310 TRQX Total 1 149 499 47,6218 54 741 203

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

