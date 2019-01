Déclaration des transactions réalisées par Teleperformance Group Inc. (du 3 au 10 janvier 2019 inclus)

Regulatory News:

Transactions réalisées par Teleperformance Group Inc. sur les actions Teleperformance SE

Transactions réalisées dans la cadre de la convention conclue entre Teleperformance Group Inc. (filiale américaine à 100% de Teleperformance SE) et Goldman Sachs International le 10 décembre 2018, prenant effet le 24 décembre 2018 :

Date Achats Nombre de titres Prix moyen pondéré

(en €)1 Montant total

(en €) 03/01/2019 Achats 15 706 135,0198 2 120 620,98 10/01/2019 Achats 48 141,9792 6 815,00 TOTAL Achats 15 754 135,0410 2 217 435,98

1 Il s’agit du prix moyen pondéré brut.

