Déclaration du commissaire Nicolas Schmit à la veille de la Journée internationale des travailleurs

«Demain, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, nous prendrons le temps de penser aux millions de personnes dont la vie et les moyens de subsistance ont été bouleversés par la crise de la COVID-19.

Jusqu'à présent, les gouvernements sont parvenus à préserver l'emploi et à contenir la flambée du chômage. Les dispositifs de chômage partiel, s'appuyant sur l'instrument européen SURE, ont permis de maintenir des emplois et de préserver les revenus des familles. Malgré cela, de nombreux travailleurs, notamment ceux de la jeune génération, ont vu leurs perspectives de carrière menacées, certains d'entre eux pour la deuxième fois en l'espace d'une décennie, la crise financière les ayant également touchés il y a dix ans.

Si la crise n'est certainement pas encore terminée, nous voyons une raison d'espérer et nous sommes convaincus que l'Europe sortira renforcée de cette crise. La solidarité a été la clé de voûte de la réponse européenne à la crise et doit le rester alors que nous nous engageons sur la voie de la reprise. Il est de notre responsabilité de soutenir l'emploi et de créer des possibilités pour tous. C'est aussi ce que les citoyens attendent de nous: neuf Européens sur dix déclarent qu'une Europe sociale est importante pour eux personnellement.

Le plan d'action relatif au socle européen des droits sociaux concrétise notre ambition d'une Europe sociale forte, inclusive et équitable. Il propose des objectifs au niveau de l'UE en faveur d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, en matière de compétences et d'égalité, de protection et d'inclusion sociales, et invite les États membres à traduire les principes du socle en actions. Le plan d'action a pour horizon 2030, mais nos travaux ont déjà commencé. Les États membres doivent certes conserver les dispositifs de maintien dans l'emploi aussi longtemps qu'ils sont nécessaires, mais nous soutiendrons également les personnes qui effectuent une transition vers de nouveaux emplois et des secteurs prometteurs, notamment les secteurs vert et numérique. C'est pourquoi la Commission a adopté EASE, notre recommandation aux États membres relative à la création d'emplois.

Alors que nous nous préparons à la reprise en Europe, nous devons également avoir une vision plus globale. Les grandes tendances, telles que la numérisation, se sont accélérées au-delà de ce que nous aurions pu imaginer avant la crise. Notre stratégie européenne en matière de compétences vise à doter les citoyens des compétences nécessaires pour prospérer dans le monde de demain. Avec l'initiative «Soutenir l'emploi des jeunes», nous encourageons les États membres à investir au profit des jeunes afin de leur donner la chance de réussir dans le monde du travail, et nous apportons un financement pour ces investissements.

Pour sortir de la crise, nous avons besoin non seulement des compétences adéquates, mais aussi d'emplois de qualité. Près de 10 % des travailleurs de l'Union sont exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes qui ont un emploi ne devraient pas avoir du mal à joindre les deux bouts. Nous avons proposé une directive européenne sur les salaires minimums adéquats afin que chacun puisse gagner sa vie décemment. Nous devons également nous pencher sur l'égalité entre les femmes et les hommes. De nombreuses femmes sont toujours moins rémunérées que les hommes bien qu'elles accomplissent le même travail. Notre initiative sur la transparence salariale vise à garantir l'égalité des chances et à faire ainsi des principes 2 et 3 du socle une réalité.

Il est clair que dans un monde post COVID-19, nos lieux de travail seront différents de ce qu'ils étaient auparavant. De nombreuses personnes continueront à télétravailler, au moins à temps partiel. Bien que cela présente des avantages, nous devrions également être conscients des risques. À mesure que les frontières entre vie professionnelle et vie privée s'estompent, il peut être difficile de maintenir un équilibre sain entre les deux.

Enfin, les plateformes de travail numériques sont en train de révolutionner le marché du travail, y compris en Europe, et jouent un rôle important pour assurer l'accès aux services en période de confinement. Nous observons cette évolution de près afin de tirer le meilleur parti du potentiel de création d'emplois que recèlent les plateformes de travail numériques, tout en veillant à la dignité, au respect et à la protection des personnes qui travaillent par leur intermédiaire.

La pandémie, ainsi que des évolutions sociétales, technologiques et économiques majeures, ont mis à l'épreuve le tissu social européen. Le soutien que nous pouvons apporter en unissant nos efforts en matière de solidarité est également clairement apparu. La Commission continuera à collaborer avec tous les partenaires - le Parlement européen, les États membres, les partenaires sociaux et la société civile - pour faire en sorte que la reprise soit équitable, inclusive et résiliente.»