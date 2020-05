Déclarations Pac: 21% de dossiers déposés en moins que l'an passé à la même date

Dépêche - Publié le 26.05.2020

Alors que la clôture des demandes d'aides surfaciques de la Pac pour 2020 a été reportée d'un mois (au 15 juin) à cause des mesures de confinement, l'Agence de services et de paiement (ASP) a reçu 276 479 dossiers au 24 mai, soit 21% de moins que l'an passé à la même date. Un retard similaire (-24%) est constaté pour les dossiers accompagnés par des prestataires (67 736 dossiers déposés). Ces données ont été transmises par le cabinet du ministre de l'Agriculture, qui souhaite «rappeler» les agriculteurs à cette échéance dans le contexte perturbé du déconfinement, notamment car elle peut affecter le calendrier de versement des aides en octobre. Et d'inviter les agriculteurs «à se retourner vers les DDT» en cas de difficulté. Le retard constaté est plus important que durant la campagne 2017, où la clôture avait été décalée de 15 jours (au 31 mai). La télédéclaration est ouverte depuis le 1er avril, comme habituellement. Ce report concerne les aides découplées, les aides couplées végétales, l'ICHN, les aides en faveur de la bio, les MAEC et l'aide à l'assurance récolte.