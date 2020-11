Déclarations à la presse de la vice-première ministre Raluca Turcan, du ministre de la Culture, Bogdan Gheorghiu, et du maire général de la Capitale, Nicusor Dan

Raluca Turcan: Bonjour! Nous vous avons invités aujourd'hui pour vous présenter la manière dont le Gouvernement soutient l'espace culturel et créatif. A mes côtés se trouvent le ministre de la Culture, M. Bogdan Gheorghiu et le maire de la Capitale, M. Nicusor Dan. Nous avons fait un bilan du marché, nous avons discuté avec des artistes et des gens de culture, nous avons identifié les problèmes auxquels ils ont été confrontés pendant cette période et nous avons trouvé la solution suivante: un régime d'aides d'État, avec un budget estimé à 100 millions. euro. Le programme fonctionne sous forme de subventions et complète les mesures que nous avons déjà prises en faveur de ceux qui travaillent dans ce domaine au cours de la période écoulée. Je voudrais passer en revue les mesures qui ont profité à ceux du secteur culturel et créatif. à ce jour, à savoir l'accès au système de subventions établi par l'ordonnance 130/2020, les micro-subventions de 2.000 euros, le fonds de roulement et les subventions d'investissement, le chômage technique, soit 75% du salaire brut moyen du pays pour ceux qui travaillent dans le domaine culturel, il y a environ 3 000 bénéficiaires ainsi que l'allocation de droit d'auteur pour ceux qui tiraient des revenus exclusivement des contrats de droit d'auteur. L'exigibilité de la taxe pour les résidents et les non-résidents a été une autre mesure applicable aux organisateurs d'événements. Nous avons eu également une réglementation sur les billets achetés par le public lors de festivals qui ne pouvaient pas avoir lieu en 2020. Le mémorandum sur ce régime d'aides d'État à l'industrie culturelle sera présenté aujourd'hui lors de la réunion du gouvernement et de ce régime des aides d'État bénéficieront à l'industrie culturelle indépendante, les organisateurs d'événements culturels et de festivals de musique, les librairies et les maisons d'édition. Les organisations non gouvernementales et les entreprises qui seront éligibles: les PME et les grandes entreprises. Il existe deux types de subventions: les micro-subventions d'une valeur fixe de 4.000 euros et les subventions variables, liées soit à la vente de livres en 2019, soit au nombre de billets vendus en 2019, avec un plafond maximum de 800.000 euros pour chaque bénéficiaire. Afin de bénéficier de cette aide, toutes les entités doivent être inscrites au registre du secteur culturel, d'une part, afin de connaître l'impact financier exact et, en même temps, comme condition de pré-enregistrement pour ces subventions. Nous avons dit que nous commençons avec un budget estimé à 100 millions d'euros et que les informations obtenues lors de la phase de pré-enregistrement seront utilisées pour la valeur finale de ce régime d'aides d'État. Je voudrais souligner que la ligne de financement sera destinée également au secteur indépendant, de sorte que les bénéficiaires sont des ONG du domaine culturel et les artistes indépendants, ainsi que des PME et de grandes entreprises. Les secteurs culturels et créatifs ont été très fortement touchés par la pandémie, tout d'abord en termes d'interaction avec le public et de maintien de la distance physique, mais en même temps, également en termes financiers, fortement affectés économiquement. Je voudrais conclure en vous disant que pour le développement de ce régime d'aides d'État, il y a eu une quinzaine de séries de rencontres avec des artistes et des organisateurs d'événements et nous avons même mis en place un groupe de travail avec le Ministère de la Culture et ceux ciblés comme bénéficiaires potentiels, et nous avons agi à la suite de ce dialogue et à leur demande et avec l'accord des parties concernées. Je voudrais mentionner qu'à côté de moi se trouve le maire de la Capitale, Nicușor Dan, qui entretient une relation extraordinaire avec le secteur culturel indépendant de Bucarest, et, ensemble, en réunissant à la même table l'industrie créative de Bucarest, nous avons pu finaliser cette forme d'aide. État pour tout ce qui signifie industrie culturelle-créative. Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour les détails et je vous remercie beaucoup pour votre implication dans la réalisation de ce projet, tant vous, que l'équipe du Ministère de la Culture.

Bogdan Gheorghiu: Bonjour. Si nous sommes encore au chapitre des remerciements et qu'il y a même des remerciements sincères, ils ne sont pas pour l`impression, je tiens à remercier le Premier ministre Ludovic Orban, la vice-Première ministre Raluca Turcan et tous les collègues du Gouvernement qui ont soutenu les démarches énoncées par la vice-Première ministre. Je remercie également M. le maire Nicușor Dan pour son implication dans les débats que nous avons eus ces cinq derniers mois avec des acteurs du domaine culturel. C'est un jour très important aujourd'hui pour la culture roumaine. Mme la Vice-Première ministre vous a présenté ce régime d'aide, que vais détailler. En outre, aujourd'hui également, lors de la réunion du Gouvernement, si ce projet est débattu sous la forme d'un mémorandum en première lecture, également aujourd'hui lors de la réunion du Gouvernement, le Ministère de la Culture, en collaboration avec le Ministère des Finances, soumettra à l'attention un mémorandum qui fait l'objet d'un nouvel accord de prêt avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe. C'est extrêmement important, car cet accord porte sur un montant de 270 millions d'euros, je le répète, 270 millions d'euros qui sont destinés exclusivement à l`infrastructure culturelle et je vais détailler un peu ici aussi. Prenons-les à tour de role. Par conséquent, le régime d'aides d'État pour soutenir le secteur culturel - lors de la réunion du Gouvernement d'aujourd'hui, je soumettrai au débat le mémorandum sur l'opportunité de développer le régime d'aides d'État pour soutenir le secteur culturel. Il s'agit essentiellement d'un régime général d'aides d'État, qui couvre cinq mesures, et les bénéficiaires éligibles sont des entités de droit privé, comme l'a dit Mme la vice-Première ministre, des organisations non gouvernementales, des entreprises, tant des PME, que de grandes entreprises qui ont exercé des activités au cours des deux dernières années, selon le rapport d'activité assumé par le représentant légal du demandeur, dans l'un des domaines culturels suivants: arts du spectacle - théâtre, musique, danse; arts visuels - peinture, sculpture, cinéma, photographie; patrimoine - livre, audiovisuel ou éducation culturelle. Ils sont inscrits dans le registre du secteur géré par l'Institut national de la recherche et de la formation culturelle à la date de soumission du projet, en abrégé INCFC - je l'appellerai désormais ainsi. Registre du secteur culturel - l'adresse est culturadata.ro/registrulsectoruluicultural. C'est un outil qui a fait défaut au cours des 30 dernières années des politiques culturelles publiques et qui fournira une carte des secteurs culturels et créatifs. Il est géré par l'INCFC, comme je l'ai dit, et cette institution est subordonnée au ministère de la Culture. Tous les bénéficiaires potentiels du régime d'aides d'État au soutien culturel auront l'obligation - il est très important de le préciser - de se faire inscrire dans ce registre. Il s'agit pratiquement d'une condition préalable à l'inscription en tant que candidats et bénéficiaires potentiels pour accéder aux subventions. A partir de demain, la plateforme et le formulaire sont disponibles et j'invite tous les opérateurs culturels à se faire inscrire. La période de pré-inscription se terminera le mercredi 25 novembre 2020. Vous aurez donc sept jours pour cette pré-inscription. C'est très important car il faut le savoir: ceux qui ne s'inscrivent pas ne pourront pas bénéficier d'un soutien financier. C'est donc une condition pour s'inscrire sur cette plateforme gérée par l'unité de gestion de projet, à travers laquelle vous vous inscrivez pour bénéficier de ces subventions, l'une des conditions est d'exister d'abord dans ce Registre du secteur culturel. Pratiquement, nous résolvons ici deux problèmes, car l'existence et le contenu de ce registre étaient un vieux problème dans le secteur culturel. Les opérateurs culturels qui ne tirent pas de revenus de la vente de billets bénéficieront de micro-subventions. Le montant maximal de l'aide d'État aux micro-subventions équivaut à 4.000 euros par bénéficiaire de l'aide d'État. Dans le cadre de la mesure «Subventions pour l'organisation de festivals culturels», les opérateurs culturels qui ont organisé un festival culturel avec vente de billets - la valeur maximale de l'aide d'État est l'équivalent en lei de 25% de la valeur brute des billets vendus à l'édition 2019 du festival respectivement, mais pas plus de 800.000 euros. Il y a un plafond qui est pratiquement appliqué dans toute l'Europe, qui est de 800.000 euros. En ce qui concerne les subventions pour l'organisation d'événements culturels, nous pensons ici aux opérateurs culturels qui ont organisé des événements culturels en 2019 et qui tirent des revenus des billets vendus. Manifestations musicales et du type stand up comedy - entre 1 et 10 événements organisés en 2019 - la valeur maximale des aides d'État équivaut à 5% de la valeur brute des billets vendus, mais aussi pas plus de 800.000 euros. Entre 11 et 50 événements organisés en 2019, la valeur maximale des aides d'État est l'équivalent de 7% de la valeur brute des billets vendus en 2019, mais aussi pas plus de 800.000 euros, et pour ceux qui ont organisé plus 50 événements en 2019, la valeur maximale des aides d'État est l'équivalent en lei de 9% de la valeur brute des billets vendus, en 2019, mais aussi pas plus de 800.000 euros. Événements provenant d'autres domaines culturels que la musique et le stand up comédie - dans ces domaines, la valeur maximale de l'aide d'État est l'équivalent en lei de 50% de la valeur brute des billets vendus lors d'événements organisés en 2019, mais pas plus de 800.000 d`euro. Subventions pour les librairies - la valeur maximale de l'aide d'État est l'équivalent RON de 25% de la valeur brute des ventes de livres en 2019, mais pas plus de 800000 euros. Contribution à ces subventions - la contribution est de 80%, l'État vient avec 80% et le bénéficiaire doit venir avec 20%. La valeur maximale des aides d'État pour les subventions à l'édition est l'équivalent en lei de 25% de la valeur brute des ventes physiques directes de livres en 2019, mais pas plus de 800.000 euros. Pratiquement, nous aidons ici les éditeurs de deux points de vue, car, une fois, l'argent qui va aux librairies atteindra les éditeurs, mais il y a des cas où les éditeurs vendent des livres directement sans le faire via les librairies et, par conséquent, mis en œuvre cette mesure supplémentaire pour couvrir également ce segment.

Catégories de coûts éligibles. Les coûts de fonctionnement réellement encourus dans le cadre du projet différenciés spécifiques à chaque mesure, la location de biens et de lieux culturels, la location de l'acquisition de scène, la location / acquisition logistique, les honoraires d'artiste, les coûts de promotion, de production et de diffusion publicitaires, les coûts encourus directement du fait du projet «Sécurité via /.../» - ici, bien sûr, ce sont des détails techniques. J'expliquerais différemment, nous conditionnerons ces financements, de telle sorte que l'argent soit dépensé pour que les bénéficiaires soient, d'un point de vue pyramidal, tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel respectif, car, vous le savez très bien, il y a des professions tierces liés à chaque domaine d'activité dans les secteurs culturels et nous conditionnerons pratiquement le financement, de manière à ce que les bénéficiaires en soient, lorsque nous finançons un organisateur d'événements, les artistes en bénéficieront également, lorsque nous finançons les librairies ou maisons d'édition, nous nous assurons que l'argent parviendra aux auteurs, etc. Par conséquent, nous avons financé l'opérateur final, mais par la manière dont nous conditionnons ces financements nous nous assurons que, de manière pyramidale l`argent parviendra à tous les secteurs, un, pour assurer la continuité et deux, pour ne pas risquer la déprofessionnalisation car, au moment où, sais-je moi, cela revient à une situation normale, il ne faut pas être dans la situation où le marché du travail dans le secteur culturel soit appauvri entre-temps par la déprofessionnalisation.

Calendrier prévisionnel: une semaine durera la phase de pré-inscription dans le secteur culturel des opérateurs économiques. Cette étape est nécessaire pour évaluer l'impact budgétaire du régime d'aides d'État en faveur de la culture, de sorte que le budget alloué soit le budget nécessaire et suffisant. Une fois que le Ministère de la Culture aura eu cet impact budgétaire, nous pourrons mettre en consultation publique l'acte normatif relatif au régime d'aides d'État. Je vous l'ai dit, le budget prévisionnel, a déclaré Mme la vice-Première ministre, est de 100 millions d'euros. Le débat, je le répète, où vous pouvez tous vous impliquer, ceux que vous voulez, durera deux semaines. Le fournisseur et l'administrateur du programme sera le Ministère de la Culture, à travers l'unité de gestion du projet et le bailleur de fonds sera le Ministère des Finances ou le Ministère des Fonds Publics, cela a été discuté avec Mme la vice-Première ministre. J'aurais encore là quelque chose à compléter, à savoir le fait que nous ne conditionnerons pas que les 20% avec lesquels les bénéficiaires doivent venir en cofinancement soient disponibles dès le départ. Grâce à des aides d'État, nous leur offrons la possibilité de générer la contribution du bénéficiaire lors de l'élaboration de l'acte que nous finançons. Ceci est également très important à noter. Je passerai rapidement - et je remercie M. le maire de patienter - à l'accord de principe sur l'emprunt à la Banque de développement du Conseil de l'Europe, d'un montant de 216 millions d'euros, pour soutenir le projet de réhabilitation du patrimoine. Compte tenu de la très bonne collaboration du Ministère de la Culture avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe dans des projets similaires, sur proposition préalable des autorités roumaines, la BDCE a exprimé sa disponibilité de soutenir financièrement ces investissements avec un pourcentage maximum de 80%, soit environ 216 millions d'euros de la valeur nette totale du projet, la différence de 20% sera la contribution de la Roumanie au projet. Nous arrivons donc au montant que j'ai dit au début, le coût net total du projet estimé est estimé à environ 270 millions d'euros, et la période de mise en œuvre est de 7 ans. Il est très important de vous indiquer certains objectifs d'intérêt national qui bénéficieront de cet argent. Le Ministère de la Culture propose la réalisation des huit objectifs d'investissement suivants d'importance significative: consolidation, restauration et modernisation de six bâtiments historiques. Nous avons, tout d'abord, le vieux problème que nous connaissons tous, le Musée national d'histoire de la Roumanie, et ici ira le plus d'argent du total de ce projet; Le Théâtre National et l'Opéra Roumain de Cluj-Napoca, ils partagent le même bâtiment, et là on parle de consolidation et de restauration; l'ancienne garnison militaire de Timisoara, afin de faire fonctionner le futur Musée national de la Révolution anticommuniste, il y a eu un financement sur l'ancien accord, et la finalisation du projet de Musée de la révolution anticommuniste sera sur le futur accord; les immeubles Ion C. Brătianu à Bucarest, siège du Service des collections spéciales de la Bibliothèque nationale de Roumanie, la Villa et le domaine 'Florica' ​​à Ștefănești, département d'Argeș, récemment utilisé par le Musée national de Brătianu, là vous savez que nous avons ouvert le musée, mais c'est un ensemble extrêmement grand là-bas et nous voulons mettre en œuvre un projet plus vaste au Musée national Brătianu; le manoir Vârnav Liteanu de Liteni, département de Suceava, donné cette année par M. Johannes Sturdza à l'État roumain, là, comme nous l'avons annoncé à d'autres occasions, nous voulons mettre en place un centre de formation pour les restaurateurs, nous envisageons également la restauration et la modernisation la construction du Théâtre National 'Marin Sorescu' à Craiova et une chose extrêmement importante, j'ai dit qu'à Cluj, l'Opéra et le Théâtre National partagent le même bâtiment, nous avons la même situation à Iasi, et à Iasi nous envisageons de construire notre propre siège pour l'Opéra National Roumain de Iași. Lorsque j'ai été à Iași, en visite, Mme la vice-Première ministre, j'ai eu une discussion sur ce sujet avec M. Chirica, qui a proposé de mettre le terrain à notre disposition et sur ce terrain nous construirons le nouvel Opéra National de Iași. Et, bien sûr, aujourd'hui, j'ai également signé le début des travaux à la bibliothèque française Omnia de Craiova. Il y aurait encore beaucoup plus de choses à dire, mais il y aura d'autres occasions où j'aurai l'occasion de vous les communiquer. Je prie M. Nicusor Dan de prendre la parole.

Nicusor Dan: La culture n'est pas seulement une nécessité et ce n'est pas seulement un indicateur de civilisation, d'une nation, la culture est un moteur de développement car si quelqu`un veut faire une escapade citadine à Belgrade, ou à Bucarest ou à Budapest, il voudra savoir quelle est l'offre culturelle. L'offre culturelle fait partie de l'indicateur de qualité de vie et je reviens sur la partie économique. Si une entreprise souhaite déménager à Bucarest, à Belgrade ou à Budapest, elle voudra savoir la qualité de l'éducation, la pollution de l'air, elle examinera également l'offre culturelle de cette ville et c'est pourquoi la culture, je le répète, est un moteur du développement économique. Bucarest a une grande opportunité avec la zone créative-culturelle, car un écosystème culturel-créatif s'est formé ici au fil du temps avec de nombreuses réalisations, en particulier dans la zone indépendante et, par conséquent, je salue cette aide du Gouvernement pour tout le secteur culturel, parce que cela aide, comme l'a dit M. le ministre, que toute une expertise et toute une professionnalisation qui ont eu lieu au cours de ces années ne se perdent pas. Je suis heureux, je vous félicite et j'espère que nous allons continuer à entretenir un dialogue tout aussi bon entre la Mairie et le Gouvernement de la Roumanie et à avoir un dialogue très constructif avec tout ce secteur culturel qui, je le répète, est un moteur de développement pour Bucarest, pour la Roumanie.

Raluca Turcan: Nous vous remercions beaucoup!