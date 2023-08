La confirmation d'une inflation mieux contrôlée aux Etats-Unis a semblé faire le bonheur des investisseurs hier, et puis finalement non. Enfin à Wall Street, parce que l'Europe n'a pas eu envie d'appuyer sur la pédale de frein avant la clôture. La fin de semaine est marquée par les difficultés de l'économie chinoise, en attendant deux statistiques outre-Atlantique.

Les marchés actions continuent à évoluer en crabe à l'approche de la mi-août, après sept premiers mois très favorables en bourse. Hier, l'Europe a confirmé les bonnes dispositions entrevues la veille en progressant de façon parfois prononcée. Ce fut le cas pour le marché français, dopé par le rebond du secteur du luxe. Pékin a levé les restrictions aux voyages de groupe de ses ouailles vers 70 destinations. Le tourisme vers la France avait déjà été réautorisé en mars, mais l'accroissement des flux de voyageurs chinois partout dans le monde est une bonne nouvelle pour les marques comme LVMH et Hermès, qui sont vendues dans les espaces de transit du monde entier. Même topo pour les spiritueux, avec de belles progressions hier pour Diageo, Rémy Cointreau ou Pernod Ricard. L'annonce a aussi, à fortiori, bénéficié aux opérateurs du tourisme et du transport aérien.

Le démarrage en trombe des indices européens en matinée a été validé à 14h30 par la publication d'une inflation un peu plus modérée que prévu aux Etats-Unis en juillet. La statistique a conforté le marché dans son pronostic d'un statu quo de la banque centrale américaine sur ses taux en septembre. Malgré tout, la vive hausse initiale de Wall Street, avec par exemple un Nasdaq qui gagnait 1,7%, s'est évaporée par la suite. L'indice technologique a fini à +0,18% et le S&P500 à +0,03%. Au lieu de retomber comme la logique l'aurait voulu après les chiffres de l'inflation, le rendement des obligations d'Etat américaines a rebondi, jusqu'à monter à 4,11% pour le 10 ans. Cette remontée n'a pas tant été provoquée par les commentaires toujours bellicistes de la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly que par une adjudication poussive de dette américaine à 30 ans par le Trésor US. Les investisseurs ont en effet demandé le taux le plus élevé depuis 2011 pour absorber le papier, signe qu'ils ne sont pas très à l'aise avec le contexte actuel, notamment cette récession que tout le monde annonce mais qui ne vient jamais.

La séance de vendredi est dépourvue de grosses annonces de résultats d'entreprises. Les événements les plus susceptibles d'influer sur la séance sont les publications des prix à la production américains de juillet à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan à 16h00. Rouage clef de l'économie outre-Atlantique, le ménage américain est mis sous pression par la hausse des taux, mais maintient un niveau de dépenses élevé. Les économistes pensent que la confiance devrait légèrement s'effriter mais rester proche des niveaux du mois précédent (71,6 points).

Puisqu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés occidentaux, une sorte de remake moins dramatique de "A l'ouest, rien de nouveau", c'est du côté de la Chine qu'il faut aller chercher de l'animation. Les indices locaux sont à la peine à l'approche de la fin de l'ultime séance de la semaine. Le CSI300 perd environ 1,3% et le Hang Seng 0,6%. Deux compartiments pèsent. Les valeurs technologiques d'une part, après les nouvelles restrictions à l'investissement qui ont été annoncées par Washington. Le secteur immobilier d'autre part, dans le sillage de l'ange déchu Country Garden. Feu le plus gros promoteur chinois a prévenu de pertes colossales au premier semestre, équivalentes à 7,6 milliards de dollars américains. Il avait manqué deux échéances de coupons obligataires plus tôt dans la semaine. L’action, qui a déjà perdu le tiers de sa valeur en 5 jours, vient de passer sous le seuil de 1 HKD à Hong Kong. Le secteur immobilier reste une source d'inquiétude majeure pour la stabilité économique chinoise, mais pas la seule : il y a pas mal de papiers ce matin dans la presse financière sur la pression exercée par le pouvoir central sur les provinces pour qu'elles refinancent leurs dettes colossales. De son côté, Joe Biden continue à manier la carotte et le bâton vis-à-vis de Pékin. Dans une allocution prononcée il y a quelques heures, le président des Etats-Unis a déclaré que la Chine est une bombe à retardement, que le pays est en difficultés et que la situation est inquiétante, parce que "quand de mauvaises personnes ont des problèmes, elles font de mauvaises choses". La Corée du Sud, l'Australie et l'Inde reculent plus légèrement. Quant au marché japonais, il est fermé pour la journée fériée de la montagne. L'Europe est attendue dans le rouge à l'ouverture, après la modération tardive de la hausse de Wall Street hier soir.

Les temps forts économiques du jour

Après la seconde lecture de l'inflation française de juillet à 8h45, cap sur les Etats-Unis avec les prix à la production de juillet (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en août (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0985 USD. L'once d'or s'échange à 1914 USD. Le pétrole a consolidé ses gains, avec un Brent de Mer du Nord à 86,29 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,36 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 4,11%. Le bitcoin s'échange autour de 29 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro : Morningstar maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 17 EUR.

Antofagasta : Jefferies maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 1750 à 1900 GBp.

Beiersdorf : Société Générale maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 139 à 140 EUR.

Continental AG : Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 EUR.

Covestro AG : Landesbank Baden-Württemberg maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 46 à 53 EUR.

Engie : Credit Suisse passe de recommandation restreinte à surperformance avec un objectif de cours maintenu à 17,50 EUR.

Euronext : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 76,10 à 79,70 EUR.

GEA Group : Citi maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 46,40 à 45,70 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation sous-pondérer avec un objectif de cours inchangé à 36 EUR.

HelloFresh : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 23 à 22 EUR. Credit Suisse maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 23 à 24 EUR.

Henkel : Credit Suisse maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 66 à 74 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 70 à 73 EUR.

Holmen : DNB Markets passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 460 à 390 SEK.

HSBC : Citi maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 8,30 GBP.

KBC : RBC Capital maintient sa recommandation de performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 78 à 75 EUR.

Knorr-Bremse : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 64 à 65 EUR.

Munich Re : Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 330 à 360 EUR.

NIBE Industrie : SEB Bank maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 125 à 100 SEK.

Novo Nordisk : DNB Markets passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 1380 à 1330 DKK. Morningstar maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 900 à 950 DKK. Société Générale maintient sa recommandation à vendre avec un objectif de cours relevé de 820 à 850 DKK.

Persimmon : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 11,33 à 11,15 GBP.

Qiagen : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 50 à 49 EUR.

Remy Cointreau : Morgan Stanley maintient sa recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 133 à 136 EUR.

RWE : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours relevé de 50,70 à 54 EUR.

Siemens : AlphaValue/Baader Europe maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 185 à 182 EUR. Morgan maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 190 EUR.

Swedish Orphan Biovitrum : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 275 à 270 SEK.

Swisscom : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 590 à 585 CHF.

Taylor Wimpey : Jefferies maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours relevé de 141 à 147 GBp.

Thales : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 154 à 148 EUR.

Voestalpine : Barclays maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 40 à 37 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Coface publie des résultats en baisse au S1 et donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau plan stratégique.

Annonces importantes (et moins importantes)

Pernod Ricard signe un accord pour la distribution de FUJI, le whisky japonais super-premium du groupe Kirin.

S&P place la note crédit "BB" d'Atos sous surveillance avec implications négatives.

Dassault Aviation est confiant dans son objectif de livraison de Falcon en 2023.

2CRSi décale la tenue de son assemblée générale.

Abivax veut lever des fonds sous forme d'ADS aux Etats-Unis, sans préciser à ce stade les modalités.

Genfit annonce la publication dans Hepatology Communications de données sur la performance clinique de NIS2+ chez les patients âgés.

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Metro fait moins bien que prévu au troisième trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

L'Italie va prendre jusqu'à 20% du réseau de Telecom Italia qui sera racheté par KKR, sur la base d'une valorisation de 23 Mds€.

UBS a demandé à la BNS de mettre fin à l'accord de facilité de crédit accordée au Crédit Suisse.

Amazon est en train d'éliminer progressivement des dizaines de ses marques maison pour éviter les enquêtes antitrust et renforcer ses bénéfices, selon le Wall Street Journal.

Rio Tinto va construire la plus grande centrale solaire du nord du Canada.

L'ancien numéro un de la promotion chinoise, Country Garden Holdings, poursuit sa descente aux enfers en bourse alors que ses pertes vont être colossales.

Le rôle de Microsoft dans la violation de données fait partie de l'enquête américaine sur la cybersécurité.

La Pologne négocie l'achat de 22 hélicoptères AW101 auprès de Leonardo.

Les principales publications du jour : ENBW, Saputo, Bechtle, Lotus Bakeries, Fraport, SimCorp… Tout l'agenda ici.