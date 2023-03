(Zonebourse avec Reuters) - La Réserve fédérale a dévoilé dimanche un nouveau programme visant à garantir que les banques puissent répondre aux besoins de tous leurs déposants, alors que les risques de ruée vers les banques ("bank run") se multiplient à la suite de l'effondrement brutal de deux grandes banques en l'espace de 72 heures. Le Bank Term Funding Program (BTFP) proposera des prêts d'une durée maximale d'un an aux banques, aux associations d'épargne, aux coopératives de crédit et aux autres institutions de dépôt éligibles.

Voici quelques éléments clés du programme de la Fed :

Trop de stress

La Fed a relevé ses taux de près de zéro il y a un an à 4,50-4,75% actuellement pour lutter contre l'inflation qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans l'année dernière. Cela a fait baisser les prix des obligations, y compris ceux des bons du Trésor plus anciens détenus en grande partie par les banques, ce qui s'est avéré être un facteur important dans l'incapacité de la Silicon Valley Bank à lever des fonds et a contribué à sa disparition. Les autorités craignent que d'autres ne suivent bientôt.

"Le BTFP sera une source supplémentaire de liquidités contre des titres de haute qualité, éliminant le besoin d'une institution de décrocher rapidement ces titres en temps utile", a déclaré la Fed dans un communiqué dimanche.

La valeur n'attend pas le nombre des années

Un élément clé du programme est que les garanties acceptables pour les prêts - y compris les bons du Trésor américain et les titres adossés à des créances hypothécaires entre autres - seront évaluées au "pair", ce qui signifie que les valeurs des obligations sur le marché libre qui ont été dépréciées par une année de hausses des taux de la Fed ne réduiront pas ce qu'une banque peut emprunter auprès de la banque centrale.

Les mêmes conditions de garantie s'appliqueront également aux prêts tirés de la "fenêtre d'escompte" de la Fed, son mécanisme traditionnel de créancier en dernier ressort. D'ordinaire, le montant des prêts était déterminé par la valeur de marché des garanties apportées. "Cela permettra aux banques de financer d'éventuelles sorties de dépôts sans cristalliser les pertes sur les titres dépréciés", écrivait Goldman Sachs dimanche après l'annonce de la Fed.

Prêts d'un an

Des prêts d'une durée maximale d'un an seront disponibles dans le cadre de la nouvelle facilité. Les emprunteurs peuvent rembourser les prêts par anticipation sans pénalité. Les avances peuvent être faites jusqu'au 11 mars 2024.

Coût d'emprunt fixe

Les taux d'intérêt correspondront au taux OIS (overnight index swap) à un an, majoré de 10 points de base, et seront fixés pour la durée de l'avance le jour où celle-ci est consentie. Selon les données de Refinitiv, ce taux OIS était coté à environ 4,9% dimanche en fin de journée après l'annonce de la Fed, alors qu'il atteignait 5,6% la semaine dernière avant que les difficultés de la Silicon Valley n'émergent et ne commencent à faire baisser les taux.

Le Trésor en soutien

Les engagements de prêts pris par les 12 banques régionales de la Fed seront garantis par 25 milliards de dollars provenant du Fonds de stabilisation des changes du Trésor américain. La Fed a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à devoir puiser dans ces fonds, car les prêts accordés dans le cadre du programme sont assortis d'un recours total, ce qui signifie que la banque centrale peut saisir l'ensemble des garanties données en cas de non-remboursement.

En fait, les prêts de la Fed sont accordés avec un "recours au-delà du collatéral donné en garantie", ce qui tient compte du fait que le collatéral peut être déprécié. Cela suggère "que la valeur nominale du collatéral ne deviendrait pertinente que si l'institution emprunteuse ne dispose pas d'actifs suffisants pour rembourser le prêt", selon Goldman Sachs.

Endiguement de la contagion

"L'une des plus grandes révélations sur l'échec de la Silicon Valley Bank à lever des capitaux la semaine dernière a été l'impact de la hausse cumulative des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée sur leurs portefeuilles de titres", ont écrit les économistes de Jefferies après la publication des détails. "Parce que le collatéral mis en gage sera évalué au pair, cette nouvelle facilité garantira que d'autres banques ayant des portefeuilles de titres détenus jusqu'à l'échéance dépréciés de manière similaire pourront facilement les utiliser pour accéder à des liquidités, plutôt que de devoir réaliser des pertes importantes et inonder les marchés avec du papier."

"Lundi sera certainement une journée stressante pour de nombreux acteurs du secteur bancaire régional, mais l'action d'aujourd'hui réduit considérablement le risque d'une nouvelle contagion", conclut la banque.