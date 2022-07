Déçus par les augmentations de salaire du gouvernement, les médecins, les infirmières et les enseignants du Royaume-Uni envisagent la grève

Un jour après que les ministres aient annoncé une série d'augmentations salariales pour deux millions d'employés du secteur public, les données officielles ont montré que l'inflation a atteint un niveau record de 9,4 % en juin, et plusieurs syndicats de travailleurs ont évoqué une action industrielle.

Les accords salariaux ont atteint 9,3 % pour les plus bas salaires du National Health Service britannique financé par l'État, mais pour beaucoup, ils sont loin de correspondre au taux d'augmentation des prix.

Le Royal College of Nursing a déclaré qu'il avait décidé de demander à ses membres s'ils souhaitaient entreprendre une action industrielle.

"C'est un grave faux pas des ministres. Avec ce faible prix, le gouvernement se trompe sur l'humeur du personnel infirmier et du public également", a déclaré le directeur général du RCN, Pat Cullen.

"Le coût de la vie augmente et pourtant, ils ont imposé une nouvelle baisse de salaire en termes réels au personnel infirmier."

La British Medical Association, qui représente les médecins, a déclaré qu'elle était sur une "trajectoire de collision" avec le gouvernement et le National Education Union, qui représente les enseignants, a déclaré qu'il recommanderait des grèves à moins que le gouvernement ne renégocie.

Le ministre du Trésor, Simon Clarke, a déclaré que les accords étaient "extrêmement généreux" par rapport aux normes récentes.

"Nous essayons de trouver le juste équilibre entre la reconnaissance du service vital que ces 2 millions de personnes apportent à notre pays, mais aussi entre le risque d'alimenter le problème de l'inflation et de le rendre plus permanent et plus difficile à résoudre rapidement, en fixant des salaires supérieurs à l'inflation", a-t-il déclaré à Times Radio.