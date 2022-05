Deere s'appuie sur un modèle technologique semblable à celui d'Apple pour accroître ses revenus

Deere & Co a vendu ses tracteurs et autres équipements aux agriculteurs pendant des décennies, mais le plus grand fabricant de machines agricoles au monde s'inspire du livre de jeu du monde de la technologie - en combinant du matériel de pointe avec des logiciels et des modèles d'abonnement pour stimuler la croissance des revenus.

Dans un monde où le nombre de producteurs de céréales diminue et où la population augmente, Deere et ses rivaux développent des équipements autopilotés chargés des derniers logiciels qui récoltent un nouveau type de récolte exceptionnelle : les données. Tout cela se traduit par des revenus récurrents, ce que des entreprises comme Apple apprécient depuis longtemps et que les fabricants industriels comme Deere regardent avec avidité.

"Plus nous pouvons développer de technologies permettant aux agriculteurs d'obtenir la productivité de leurs terres sans avoir à dépenser autant d'argent en engrais et en intrants, mieux tout le monde se porte", a déclaré à Reuters Julian Sanchez, directeur des technologies émergentes chez Deere.

Les investissements dans l'automatisation des équipements à forte puissance n'en sont qu'à leurs débuts pour Deere et ses rivaux AGCO et CNH Industrial. La prochaine étape consistera à équiper les machines pour qu'elles puissent planter des graines en utilisant l'imagerie satellite et les données du sol, a déclaré M. Sanchez.

Alors que Deere n'a pas précisé ce que cela pourrait signifier pour son résultat net, l'automne dernier, le constructeur automobile américain General Motors Co a déclaré qu'il visait jusqu'à 25 milliards de dollars de services basés sur des logiciels d'ici 2030, et a ajouté que son unité de conduite autonome Cruise pourrait atteindre 50 milliards de dollars de revenus annuels d'ici six ans.

La course à l'automatisation de l'agriculture entre les entreprises d'équipement agricole s'est accélérée dans un contexte de crise alimentaire grandissante. La stratégie de Deere, qui consiste à développer sa gamme de produits technologiques, est désormais sous les feux de la rampe, après que l'action du fabricant a plongé de 14 % le 20 mai, suite à une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel. Il s'agissait de la plus forte baisse pour Deere en 14 ans.

Cette chute intervient alors que la guerre en Ukraine et la sécheresse généralisée dans les principaux pays producteurs de céréales ont ébranlé les marchés des matières premières, provoquant une flambée des prix des céréales et des intrants agricoles à mesure que les réserves diminuent. De ce fait, les agriculteurs américains se démènent pour augmenter le rendement de leurs cultures, tout en limitant leur utilisation d'engrais et de pesticides.

Cette situation et la diminution de la main-d'œuvre agricole ont ouvert la voie à Deere et à d'autres entreprises pour faire leur entrée dans la haute technologie. Pour les agriculteurs, le prix à payer est un meilleur rendement des cultures. Pour la société Deere, basée dans l'Illinois, ce sont les revenus.

C'est sur les machines autonomes que Deere mise à mesure que l'intelligence artificielle s'intègre dans l'agriculture. Son tracteur de labour 8R à conduite autonome sera le dernier ajout aux offres de l'entreprise basées sur les algorithmes lorsque les machines vertes seront mises en vente à l'automne.

Le prix du nouveau tracteur sera de 500 000 $. Toutefois, la fonction d'autonomie sera vendue séparément. Les dirigeants de Deere ont déclaré aux analystes lors d'une conférence que l'entreprise conservera en grande partie son modèle de "point de vente" pour les équipements, mais qu'elle intégrera un modèle de logiciel-service (SaaS) pour ses solutions autonomes. Cela inclura probablement leur tracteur à conduite autonome.

"Bien que cela puisse nous prendre quelques années pour construire une base de revenus récurrents, les solutions autonomes, en plus de nos formes de machines sous-jacentes, seront récurrentes", a déclaré Joshua Jepsen, directeur financier adjoint de Deere.

Le modèle de revenus récurrents peut être économiquement favorable aux fabricants de machines lourdes "sur la base de ces données", a déclaré Michael Staebe, un partenaire de Bain & Company spécialisé dans les machines.

Dans le cas de Deeres, l'utilisation d'un modèle d'abonnement par la vente ou la location de son tracteur sans conducteur peut entraîner des marges plus élevées.

"Après les dépenses, chaque dollar supplémentaire tombe directement dans le résultat net", a déclaré Matt Arnold, analyste chez Edward Jones. "Nous nous attendrions à ce que ce soit une offre intéressante pour les agriculteurs compte tenu de l'efficacité qu'elle leur offre, et lucrative pour Deere."

LES DONNÉES AGRONOMIQUES AIDENT LE RÉSULTAT NET

Les agriculteurs se méfient depuis longtemps de la façon dont les entreprises de machines et de fournisseurs tirent profit des données glanées dans leurs exploitations, et du degré de sécurité de ces données. Mais avec des agriculteurs confrontés à des pressions économiques, Deere et d'autres fabricants ont déclaré qu'il est plus facile de convaincre les agriculteurs de faire de tels investissements.

Une raison essentielle : La capacité de glaner des informations sur les cultures à partir d'énormes quantités de données agronomiques permet de ne plus avoir à deviner quand planter et combien de semences utiliser, ce qui permet aux agriculteurs de faire des économies.

"Tous les acteurs du secteur sont beaucoup plus axés sur les données que nous ne les avons jamais vus", a déclaré Michael Boehlje, professeur à l'université Purdue. "(Les entreprises) peuvent faire des projections de bénéfices par espace géographique dans les champs. Cela vous amène à un niveau différent de réflexion et d'analyse.

En 2020, Deere a fait l'acquisition de Harvest Profit, un logiciel de rentabilité agricole qui a été intégré au centre d'exploitation John Deere. La plateforme stocke et permet aux agriculteurs d'accéder aux données de leurs machines depuis le cloud.

"Quand je regarde ce que l'agriculture de précision a fait pour nos opérations et ce que nous pouvons accomplir en une journée par rapport à il y a 10 ou 20 ans, c'est tellement plus facile", a déclaré Jeremy Jack, un agriculteur de cultures en rangs dans le Mississippi et directeur général de Silent Shade Planting Co.

La flotte de moissonneuses-batteuses et de tracteurs Case IH de Ron Heck est équipée d'une direction automatisée pour récolter ses 4 000 acres où il alterne soja et maïs.

Cet agriculteur de l'Iowa de quatrième génération a déclaré que certains de ses nouveaux équipements sont chargés de technologie. "Malheureusement pour nous, cela coûte plus cher, mais nous espérons que les coûts seront remboursés à long terme par une meilleure efficacité."