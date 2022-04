Deezer annonce sa fusion avec le Spac I2PO pour s'introduire en Bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La plate-forme française de musique en streaming Deezer a annoncé lundi sa fusion avec un véhicule d'investissement coté (Spac) en vue de s'introduire en Bourse pour une valeur estimée à 1,05 milliard d'euros.

Deezer a accepté de fusionner avec I2PO, une société contrôlée par la famille Pinault et le banquier d'affaires Matthieu Pigasse, et dirigée par l'ancienne patronne de WarnerMedia en France et dans plusieurs pays d'Europe, Iris Knobloch. Les négociations en vue d'une fusion avaient été rapportées la semaine dernière par le Wall Street Journal.

I2PO s'est introduit l'an dernier à la Bourse de Paris, avec le soutien d'Artemis, la holding patrimoniale de la famille Pinault et principale actionnaire du géant du luxe Kering, et de Combat Holding, une entité présidée par Matthieu Pigasse. I2PO avait récolté près de 275 millions d'euros à cette occasion.

Concurrent de Spotify et d'autres services de musique en ligne, Deezer compte 9,6 millions d'abonnés payants et a dégagé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2021. Fondé en 2007, le service propose un catalogue de plus de 90 millions de titres à ses abonnés, ainsi que des podcasts, radios et livres audio.

La plate-forme est toujours déficitaire et vise un retour à l'équilibre d'ici à 2025, grâce à des revenus estimés à 1 milliard d'euros cette même année.

Le marché mondial de la musique enregistrée a bondi de 18,5% l'année denrière, une croissance plus de deux fois plus élevée qu'au cours des années précédentes, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI).

Deezer avait renoncé à un premier projet d'introduction en Bourse en 2015, alors que la baisse du nombre d'utilisateurs du spécialiste des radios internet Pandora Media avait obscurci les perspectives des services de streaming. Pandora a ensuite été racheté par Sirius XM Holdings en 2018 pour 3 milliards de dollars.

Le français est confronté à une forte concurrence de la part de Spotify et des grands groupes américains comme Apple et Amazon, qui ont également lancé leurs offres de streaming. En juin dernier, Deezer disposait de 2% du marché mondial de la musique en streaming, selon le fournisseur de données Midia.

Spotify reste leader incontesté avec 31% de part de marché dans le monde, suivi par Apple Music (15%) et Amazon Music (13%). La France est le principal marché de Deezer, où sa part de marché s'élève à 29%.

L'accord conclu avec I2PO apportera à Deezer jusqu'à 425 millions d'euros pour investir dans sa croissance, ont indiqué les deux sociétés. En 2021, Deezer a essuyé une perte opérationnelle de 120,6 millions d'euros, contre une perte de 88,3 millions d'euros l'année précédente. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse de 14% cette année.

Dans le cadre du rapprochement annoncé lundi, Iris Knobloch deviendra présidente du conseil de Deezer d'ici à la fin de l'année, tandis que Matthieu Pigasse siégera au conseil d'administration, aux côtés d'un représentant d'Artemis. La fusion reste soumise à l'approbation des actionnaires d'I2PO et de Deezer et devrait être finalisée d'ici à la fin juin.

