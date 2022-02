Défense : 12 valeurs européennes qui comptent

Les valeurs de la défense font un retour remarqué sur le devant de la scène boursière. Dès la semaine dernière, Zonebourse a fait entrer Thales dans son portefeuille Investisseur PEA. L'agression russe en Ukraine a démontré en quelques jours d'une part qu'un conflit terrestre est possible à nos portes et pas sur une zone d'opération extérieure, et d'autre part que l'Europe n'a pas de réelles capacités militaires conventionnelles. L'annonce du déblocage d'une enveloppe de 100 Mds€ par l'Allemagne pour mettre sa défense à niveau a fait tomber un tabou (Berlin n'a jamais été moteur sur la question).

Les dépenses militaires vont crescendo à l'échelle mondiale

Un rattrapage se profile

Les acteurs industriels européens de la défense vont nécessairement profiter de cette prise de conscience. "Si tous les membres de l'OTAN atteignent 2% du PIB consacré à la défense, cela impliquerait une augmentation globale de 25%, sans compter les États-Unis, ce qui entraînerait des bénéfices importants pour l'ensemble du secteur", explique Chloé Lemarie, chez Jefferies.

"Le secteur européen de la défense est en hausse de 20 % depuis le début de l'année et se négocie sur un PER de 12 fois 2023, en ligne avec sa moyenne à long terme, mais 30% en dessous de son plus récent sommet en 2018, qui était en partie motivé par la perspective d'une hausse des budgets de défense. Nous pensons que les valorisations du secteur restent attrayantes compte tenu de l'amélioration des perspectives d'augmentation des budgets de défense", juge pour sa part l'analyste de Berenberg Ross Law dans une note à ses clients datée du 28 février.

Surcroît de dépenses dans le secteur si les pays de l'OTAN remplissent l'objectif de 2% du PIB en dépenses

Pour défricher le terrain, une liste des principaux acteurs européens du secteur de la défense suit. Elle sera complétée par une analyse approfondie et une liste thématique mondiale très prochainement. Comme d'habitude, nos abonnés peuvent accéder aux sélections et comparer les valeurs et leurs caractéristiques à l'aide du Stock Screener, pour trouver les pépites de demain (les valeurs sont classées par capitalisation) :