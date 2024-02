Francfort (awp/afp) - Le fabricant allemand de boîtes de vitesse pour chars militaires, Renk, a réussi mercredi son retour à la Bourse de Francfort, soulignant l'appétit des investisseurs pour les entreprises de défense.

L'action Renk a affiché 17,50 euros, bien au-dessus du prix d'introduction fixé à 15 euros, lors de sa première cotation vers 08H15 GMT, valorisant le groupe d'Augsbourg (Sud) plus d'1,5 milliard d'euros pour cette première entrée en Bourse de l'année en Allemagne.

Renk compte plus de 3400 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel de 850 millions d'euros. Si 70% concernent le domaine de la défense, où ses carnets de commande débordent, il offre aussi des solutions dans l'utilisation de l'hydrogène et des pompes à chaleur.

"Cette introduction en bourse nous ouvre de nouvelles perspectives de croissance durable dans le secteur de la défense, mais aussi dans le domaine de la transition énergétique", a déclaré mercredi Susanne Wiegand, présidente du directoire de Renk.

Renk, fondé en 1873, est un revenant à la Bourse de Francfort, où le titre a été coté près d'un siècle, de 1923 à 2020.

L'entreprise alors majoritairement détenue par MAN, filiale de Volkswagen produisant des poids lourds, avait été vendue en 2020 pour 700 millions d'euros au fonds Triton, qui l'a retiré de la cotation.

Ce dernier a désormais placé 30% du capital uniquement auprès d'investisseurs institutionnels, empochant dans l'opération 500 millions d'euros.

Parmi ces investisseurs, un grand client de Renk, le groupe franco-allemand KNDS regroupant le français Nexter et l'allemand KMW et qui fabrique le char de combat Leopard 2.

Le conflit en Ukraine depuis 2022 a remis en lumière le secteur allemand de la défense, désormais considéré comme indispensable dans les efforts d'armement de l'Allemagne et de l'Europe pour assurer la sécurité militaire.

Ainsi le cours de l'action Rheinmetall, autre fabricant du Leopard, a été multiplié par plus de trois depuis le conflit en Ukraine.

Renk avait dû annuler un premier projet d'introduction en bourse en octobre dernier, dans un climat boursier peu propice.

La fenêtre de tir était favorable cette fois, l'indice vedette Dax à Francfort volant ces derniers jours de record en record.

