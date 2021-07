Défi Tchin-tchin dans mon camp : une semaine haute en festivités pour faire de l'eau la boisson préférée des jeunes

Montréal, 04 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que de plus en plus de vagues de chaleur s'abattront sur le Québec, la promotion de la consommation d’eau prend tout son sens. Cette semaine, 350 camps, partout à travers le Québec, relèveront le Défi Tchin-tchin dans mon camp 1 pour valoriser l’importance de saines habitudes d’hydratation auprès de plus de 22 000 jeunes! Dans une ambiance festive, les jeunes campeurs et leurs animateurs trinqueront ensemble à plusieurs moments dans la journée, afin d’encourager la consommation d’eau et réaliseront des activités où elle est mise en valeur.

Les boissons sucrées sont la principale source de sucre dans l’alimentation des jeunes. « Alors que l'eau est la meilleure façon de s’hydrater, elle ne fait pas toujours le poids contre le marketing des boissons sucrées auprès des jeunes », indique Charlène Blanchette, chargée de la campagne J’ai soif de santé! à la Coalition québécoise sur la problématique du poids.

Pour développer le réflexe de boire de l’eau et donner davantage le goût d’en boire, plusieurs actions sont nécessaires. « Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une initiative qui permet aux jeunes d’apprendre à aimer l’eau. Tchin-tchin en levant bien haut leurs gourdes remplies d’eau, réalisation d’eaux aromatisées, jeux actifs sur le thème de l’eau, une foule d’activités pour mettre l’eau à l’honneur seront réalisées dans les camps, tout en respectant les consignes sanitaires. », explique madame Blanchette.

« Bien s’hydrater est essentiel pour prévenir les coups de chaleur et la déshydratation. Avec les épisodes de canicules qui se multiplient, il est important de faire de l’eau la boisson de choix pour se désaltérer et répondre au besoin de notre corps. Grâce au Défi, près de 3 500 animateurs agiront comme modèles de saine hydratation pour nos jeunes! Merci et bravo pour leur implication exceptionnelle, année après année ! » indique Karine Chamberland, nutritionniste et coordonnatrice Québec pour la Fondation Tremplin Santé.

En plus d’être au cœur d’une saine hydratation, l'habitude de boire de l’eau de l’aqueduc permet aussi de protéger notre planète! « La consommation de bouteilles de plastique à usage unique, telles que les bouteilles d’eau et, dans une plus grande mesure, les boissons sucrées, est très polluante. En buvant de l’eau de l’aqueduc, on fait une pierre deux coups ! », renchérit madame Blanchette.

Au-delà de la semaine du Défi, les camps pourront s’inspirer des outils pour devenir des milieux favorables à la saine hydratation chez les jeunes tout au long de l’été », précise Charlène Blanchette. « L’été dernier, le Défi Tchin-tchin dans mon camp a suscité un réel engouement, malgré la pandémie. Cet été, on lève à nouveau nos bouteilles d’eau réutilisables à la saine hydratation! », conclut madame Blanchette avec enthousiasme!

Pour connaître les camps participants dans votre région et découvrir les nombreux outils gratuits pour faire de l’eau la boisson de premier choix au camp : soifdesante.ca/camp.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit près de 700 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques spécifiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour en savoir plus, cqpp.qc.ca.

À propos de la Fondation Tremplin Santé

La Fondation Tremplin Santé a pour mission de soutenir le développement d’environnements sécuritaires et favorables à l’adoption de saines habitudes de vie en contexte de loisir, l’accessibilité des jeunes de milieux financièrement défavorisés à des activités de loisir et les organisations de loisir dans l’intégration de saines habitudes de vie à leurs activités. Pour en savoir plus, tremplinsante.ca.

Pour toutes demandes d’entrevue, contactez :

Charlène Blanchette

Conseillère aux politiques publiques et chargée de projet de la campagne J’ai soif de santé!

Coalition québécoise sur la problématique du poids

Cellulaire : 438 392-9022

cblanchette@cqpp.qc.ca Karine Chamberland

Nutritionniste et coordonnatrice Québec

Fondation Tremplin Santé

Téléphone : 418 648-6618

kchamberland@tremplinsante.ca



_______________________________________

1 Le Défi Tchin-tchin dans mon camp est une initiative conjointe de la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) et de la Fondation Tremplin Santé. Il vise à valoriser et normaliser la consommation d’eau chez les jeunes dans les camps. Entièrement gratuit et amusant, le Défi s’inscrit dans la campagne J’ai soif de santé! de la Coalition Poids. Pour en savoir plus, soifdesante.ca.