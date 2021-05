Défi des merveilles 2021

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Défi des Merveilles est de retour et devient VIRTUEL !!! En raison de la pandémie COVID-19, nous avons été mis au défi de repenser le format de cet événement de collecte de fonds au bénéfice des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada. Du 11 au 18 juin, des équipes de 4 composées de membres de la famille, de collègues ou d'amis participeront au Défi des Merveilles, quelle que soit la distance physique qui les sépare. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à nous battre pour les enfants souffrant de troubles orthopédiques complexes ou de maladies rares tout en offrant un environnement permettant à notre communauté de se rassembler en toute sécurité.



Geno Lewis, receveur des Alouettes de Montréal l’a bien compris. Fier ambassadeur du Défi des Merveilles, il explique que cette course est pour lui une bénédiction car cette époque particulière que nous vivons semble vouloir nous éloigner les uns des autres : « Le simple fait d’aider les enfants et de mettre un sourire sur leurs visages m'apporte énormément de joie. J'apprécie vraiment être impliqué dans ce formidable mouvement ! »

Comment ça marche ?

Les équipes de 4 personnes se mesureront stratégiquement les unes aux autres. Munie d’un appareil intelligent – téléphone, montre, tablette – et de l’application MoveSpring, chaque équipe explorera la ville de Montréal sur une piste virtuelle tout en complétant des kilomètres dans le monde réel peu importe son lieu d’origine. Des défis virtuels parsèmeront la trajectoire afin d’éprouver les habiletés physiques, les capacités intellectuelles et les connaissances générales des coéquipiers. Patrick Maldonado, ancien patient de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada et membre de l’équipe de Desjardins trouve tout ceci vraiment excitant : « J’ai moi-même souffert d’une scoliose très sévère. Malgré ces moments difficiles, j’ai un excellent souvenir de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada et, sachant que la santé et le bien-être des enfants est la priorité des parents, je n’hésiterais pas une seule seconde à recommander cet établissement. Je me souviens très bien de la bienveillance de tous ces gens extrêmement compétents et de la qualité supérieure des soins reçus même si cela fait plus d’une vingtaine d’années. Le Défi des Merveilles est une excellente manière de faire du bien aux jeunes et moi, qui aujourd’hui peut et adore faire du sport, j’ai envie de redonner ! »

L’Hôpital Shriners pour enfants – Canada, ce sont des milliers de consultations cliniques et chirurgies annuellement. Mais c’est aussi un environnement empreint de compassion centré sur les patients et la famille. Appuyer le Défi des Merveilles, c’est en fait, offrir des soins pédiatriques spécialisés novateurs, permettre l’avancée de la recherche et la formation de nos futurs médecins. Comme l’explique Jacques Boissonneault, directeur général de l’hôpital, « Avec ses cinq premières éditions, le Défi des Merveilles a permis d’amasser plus de 250 000 dollars et nombreux sont nos patients qui en ont bénéficiés. Que ce soit par le biais de chirurgies, de programmes de réadaptation ou d’équipements médicaux à la fine pointe, nous sommes habilités à poser des diagnostiques de haute précision et à dispenser des soins de grande qualité. Je vous invite chaleureusement à visiter le site www.wonderracemtl.ca pour découvrir toute la richesse de cet événement et, pourquoi pas, créer, rejoindre ou soutenir une équipe.»

Les équipes collecteront des fonds via la plate-forme de collecte de fonds numérique sécurisée Panorama de FrontStream. Cette plate-forme gère toutes les inscriptions et dons.

Joignez nos rangs ! Joignez le mouvement !

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein de l’important réseau des Hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l’hôpital est de promouvoir la santé et d’offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale.

L’hôpital est engagé envers l’excellence et l’innovation en pratique clinique, en recherche et éducation. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de ses installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d’offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

Nos porte-paroles de l’événement, les joueurs Geno Lewis et Christian Normand des Alouettes de Montréal se feront un plaisir de s’entretenir avec les représentants des médias. Un de nos jeunes patients ainsi que certains membres du comité organisateur se tiennent également à votre disposition pour des entrevues.

Information

Laure Moureaux, conseillère en communication, Hôpital Shriners pour enfants – Canada

Tel : 514-282-7222 / Cell : 514-207-2267

Amanda Corey for FrontStream, AmandaC@GabrielMarketing.com, Tel: 202-494-0098

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41204bbe-3ce3-46e4-ab6b-e2bdd1f887d5