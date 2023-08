Les négociants en gaz européens ont commencé à stocker du gaz naturel en Ukraine pour profiter des prix plus bas et de la capacité disponible dans ce pays, sans tenir compte des risques liés à la guerre en cours, ont déclaré trois négociants et des responsables d'entreprises.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, commencée en février de l'année dernière, l'Union européenne (UE) a cherché à obtenir des niveaux élevés de stockage de gaz pour compenser la réduction de l'offre russe, en particulier pendant les mois d'hiver où la demande est la plus forte.

L'Union européenne devrait atteindre l'objectif de remplir ses installations de stockage à 90 % d'ici au 1er novembre.

Les négociants ont déclaré qu'il y avait une logique commerciale à stocker en Ukraine, en plus du territoire de l'UE, afin de profiter de prix plus avantageux aujourd'hui par rapport aux livraisons futures.

Le prix du gaz pour la livraison en septembre est de 30 euros (32,96 dollars) par MWh, alors que les prix à terme pour le premier trimestre 2004 s'élèvent à 49 euros, selon les prix du marché à terme du gaz néerlandais TTF.

Le groupe tchèque EPH a déclaré à Reuters que sa décision d'utiliser le stockage ukrainien était également un signe de confiance dans le pays.

"EP Commodities transporte du gaz naturel vers l'Ukraine et utilise des installations de stockage de gaz ukrainiennes", a déclaré Miroslav Hasko, président d'EPH Commodities.

"Nous croyons en la fiabilité des systèmes ukrainiens de transport et de stockage du gaz, qui ont fait leurs preuves même dans une situation de guerre extrêmement difficile.

Il n'a pas révélé les volumes.

Les installations de stockage de gaz des pays de l'UE étaient remplies à 87 % le 7 août, selon la plateforme de transparence GIE.

"Nous constatons une tendance positive dans l'injection de gaz par les négociants étrangers dans nos installations (de stockage)", a déclaré l'entreprise publique ukrainienne Ukrtransgas, qui fait partie du groupe Naftogaz.

Naftotgaz a déclaré que les clients étrangers pourraient utiliser plus de 10 milliards de mètres cubes (mmc) de stockage sur les quelque 30 mmc de capacité du pays, principalement dans l'ouest du pays, qui est loin des lignes de front.

L'entreprise publique slovaque SPP, qui approvisionne la majeure partie du marché slovaque, en partie avec du gaz russe, a déclaré qu'elle envisageait la possibilité d'utiliser le stockage ukrainien étant donné que le stockage slovaque était déjà rempli à 90 %.

"Nous considérons le stockage de gaz en Ukraine comme l'une des opportunités commerciales intéressantes que nous étudions actuellement", a déclaré SPP à Reuters.

D'autres négociants européens ont déclaré qu'il existait des risques liés à d'éventuelles frappes militaires ou à des questions sur ce qu'il adviendrait du réseau si la Russie cessait de pomper le gaz qu'elle envoie encore vers l'ouest via l'Ukraine.

"Imaginez qu'un missile bien ciblé frappe une station de compression ou une autre infrastructure. Vous devez prendre ce risque", a déclaré Martin Pich, responsable des transactions à la société tchèque MND.

Il a déclaré que les volumes aux écarts actuels pourraient ne pas être importants, mais qu'ils pourraient augmenter si les prix au comptant chutaient. Il n'a pas commenté les transactions de MND.

Le mois dernier, le groupe de réflexion Bruegel a déclaré que l'Ukraine pourrait augmenter la capacité de stockage de l'Europe d'environ 10 %.

"L'utilisation de la capacité supplémentaire de 100 TWh disponible en Ukraine donnera un bon coup de pouce aux perspectives hivernales de l'Europe et un coup de pouce bienvenu aux revenus de l'Ukraine", a déclaré Bruegel.

Le gaz destiné au stockage en Ukraine peut être acheté n'importe où et pompé en utilisant des flux réels ou virtuels dans les gazoducs en provenance de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie.

Les nominations ont augmenté pour le gazoduc qui transporte le gaz russe de l'Ukraine vers la Slovaquie à la frontière de Velke Kapusany pour des flux vers l'Ukraine - des flux inversés virtuels. Elles atteignent 10 millions de m3 par jour depuis le mois de juillet.

Les flux physiques de la Slovaquie vers l'Ukraine ont également commencé en août par le point de Budince, avec des volumes quotidiens d'environ 17 millions de m3. (1 $ = 0,9103 euros) (Reportage de Jan Lopatka et Marek Strzelelcki, complément d'information de Pavel Polityuk à Kiev ; rédaction de Barbara Lewis)