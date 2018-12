Dégagements sur toutes les classes d'actifs-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 10 décembre (Reuters) - Le net regain d'aversion au risque s'est accompagné de dégagements des investisseurs sur les principales classes d'actifs au cours de la semaine au 5 décembre. Celle-ci a été marquée par un retour des interrogations sur une possible entrée en récession de l'économie américaine, sur une escalade des tensions commerciales et sur l'évolution des politiques montéaires, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds dédiés aux actions ont enregistré des rachats à hauteur de 5,2 milliards de dollars (4,6 milliards d'euros) sur la période, qui n'ont bénéficié ni à ceux investis en obligations, lesquels ont subi des sorties nettes à hauteur de 8,1 milliards de dollars, ni aux fonds en métaux précieux qui ont connu leur plus forte décollecte en treize semaines (-600 millions de dollars). Au sein des fonds en actions, seuls ceux investis en valeurs émergentes ont enregistré des entrées nettes sur la période, à hauteur de 2,7 milliards de dollars et pour la huitième semaine consécutive, selon l'étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds spécialisés sur les actions européennes ont subi une 38e semaine de décollecte sur les 39 dernières semaines, à hauteur de 700 millions de dollars. Les fonds investis en actions japonaises ont enregistré leurs plus forts rachats en 19 semaines à hauteur d'un milliard de dollars. Ceux dédiés aux actions américaines ont connu des sorties nettes de 3,5 milliards de dollars. Toutes les catégories de fonds obligataires ont subi des dégagements sur la semaine à l'exception de ceux investis en emprunts d'Etat qui ont bénéficié d'entrées nettes pour la neuvième semaine consécutive, à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Les fonds investis en obligations en catégorie d'investissement enregistrent des rachats sur onze des douze dernières semaines avec 3,8 milliards de dollars de sorties nettes sur la période sous revue. Ceux spécialisés sur les obligations à haut rendement connaissent des dégagements sur huit des neuf dernières semaines avec une décollecte de 1,9 milliard sur la période. Les fonds en dettes émergentes subissent quant à eux une neuvième semaine consécutive de rachats à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 5 2018 décembre Actions -5,2 +113,04 Obligataires -8,1 -0,68 Monétaires nd -17,14 Matières premières nd -2,43 (Marc Joanny, édité par Wilfrid Exbrayat)