Dégâts "historiques" après le passage de l'ouragan Ian en Floride

(Actualisé avec déclarations de Biden)

par Brad Brooks et Brendan O'Brien

WASHINGTON/VENICE, Floride, 29 septembre (Reuters) -

Joe Biden a promis jeudi de se rendre en Floride dès que les conditions le permettront, au lendemain du passage dévastateur de l'ouragan Ian sur la côte sud-ouest de la péninsule, où il a entraîné des dégâts "historiques selon le gouverneur de l'Etat du sud des Etats-Unis.

Lors d'une visite au siège de l'Agence fédérale de gestion des urgences (Fema), le président américain a dit craindre des "pertes humaines substantielles" dans ce qui "pourrait être l'ouragan le plus meurtrier dans l'histoire de la Floride".

Joe Biden, démocrate, s'est entretenu depuis mercredi à plusieurs reprises avec le gouverneur Ron DeSantis, un républicain qui pourrait être l'un de ses rivaux à l'élection présidentielle de 2024, et qui l'a remercié pour la rapidité de la réponse de l'administration fédérale.

Joe Biden a approuvé dès jeudi matin une déclaration de catastrophe naturelle afin de débloquer des fonds fédéraux pour les comtés touchés.

"Les conséquences engendrées par cette tempête sont historiques et les dégâts le sont tout autant", a estimé Ron DeSantis lors d'une conférence de presse. "Nous n'avons jamais vu de telles inondations, nous n'avons jamais vu une vague de tempête d'une telle ampleur."

Ian, classé alors en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, a abordé la côte ouest de Floride mercredi après-midi par l'île de Cayo Costa, charriant des vents pouvant souffler jusqu'à 240 km/h, accompagnés de pluies diluviennes.

Des villages côtiers, des parcs de mobil-homes ont été submergés par les eaux et l'électricité a été coupée dans plus de 2,6 millions de foyers selon les opérateurs locaux.

Deux décès auraient été provoqués par l'ouragan, a précisé Ron DeSantis, mais il faudra attendre encore l'intervention des secours, à la recherche de personnes portées disparues, pour établir un bilan, a-t-il dit. Vingt-huit hélicoptères sont mobilisés pour retrouver des rescapés. Deux hôpitaux ont dû être évacués en raison des crues, et leurs patients évacués vers des zones en hauteur.

L'île de Sanibel, destination touristique réputée aux plages de sable fin, n'est que "destruction" après avoir été balayée par une vague "biblique" qui a emporté routes et infrastructures, a déclaré Ron DeSantis.

La directrice de l'Agence fédérale de gestion des urgences (Fema), Deanne Criswell, qui se rendra vendredi en Floride, a déclaré sur CNN que la Fema se préparait à héberger pour une longue période des milliers de personnes déplacées.

"Je ne peux pas encore vous donner de chiffres mais je peux vous dire que ce sera catastrophique", a-t-elle dit.

Ian, désormais rétrogradé en tempête tropicale avec des vents maximum de 100 km/h, traversait jeudi la Floride et devait atteindre la côte atlantique dans l'après-midi, avant de remonter en direction de la Géorgie et des Caroline du Nord et du Sud, a déclaré le Centre américain des ouragans (NHC). (Avec Jarrett Renshaw à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)