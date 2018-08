Degiro : forte croissance, plus de 300.000 clients

02/08/2018 | 10:37

La forte croissance du courtier européen à bas coûts Degiro se poursuit, tant et si bien qu'il gère désormais plus de 300.000 comptes clients. La rentabilité était de mise au 1er semestre.



Le groupe néerlandais a enregistré, au 1er semestre 2018, un CA de 27,2 millions d'euros en forte hausse de 41% sur un an. Parallèlement, le nombre des comptes clients gérés a décollé de 64% à 305.195 unités, en données corrigées. Plus de 71.000 comptes ont été ouverts durant les six premiers mois de l'année.



De plus, ces clients ont été actifs sur les marchés : 'Le nombre de transactions exécutées par les clients particuliers excède les 8,7 millions sur la période, en croissance de 49%', commente la société.



Degiro souligne enfin que les deux premiers trimestres de 2018 ont été bénéficiaires.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.