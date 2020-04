Degiro : nette hausse du nombre de transactions au T1 2020

06/04/2020 | 10:00

Le courtier en ligne Degiro annonce ce lundi avoir connu un bel afflux de nouveaux clients durant le premier trimestre 2020, avec au total 137.023 nouveaux comptes durant les trois premiers mois de l'année.



Dans le détail, Degiro revendique quelque 51.000 nouveaux comptes sur la période janvier-février, auxquels se sont ajoutés 86.000 nouveaux comptes en mars. Ceux-ci ont porté le solde de comptes actifs, à la fin du trimestre, à 554.471, contre 386.000 au même moment en 2019.



Même bond s'agissant de l'activité : Degiro a traité quelque 10,8 millions de transactions au premier trimestre 2020, contre 4,6 millions un an plus tôt.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.