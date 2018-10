Degiro : une croissance forte et toujours rentable

30/10/2018 | 09:50

La croissance rentable de Degiro se poursuit : de janvier à septembre 2018, le courtier en ligne européen à bas coûts a enregistré une hausse de 60% du nombre de ses comptes clients, à près de 333.000.



Durant le seul 3e trimestre, 27.791 comptes ont été ouverts.



Ces clients ont été actifs puisque le nombre de transactions (pour les particuliers) a grimpé de 46% sur neuf mois, à 12.806.351 unités. Le CA du groupe créé en septembre 2013 a suivi : + 41% sur neuf mois, à 40,5 millions d'euros.



De plus, Degiro, qui compte parmi les cinq plus importants acteurs du secteur en Europe, est toujours rentable : 'le groupe confirme que chaque trimestre a été bénéficiaire en 2018', indique-t-il.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.