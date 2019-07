Dégradation du taux de couverture des caisses de pension en 2018

Zurich (awp) - Les bilans des 30 plus grandes entreprises suisses se sont dégradés l'an dernier au regard du degré de couverture de leurs caisses de pension. La Suisse s'affiche à la traîne en comparaison internationale.

En 2018, le taux de couverture moyen - c'est-à-dire le rapport entre les actifs de fonds de pension et les engagements de retraite - des 30 plus grandes entreprises de la Bourse suisse a diminué de 4%, passant de 85% à 81% (conformément aux normes internationales de présentation des comptes), a rapporté mardi la société de conseil Willis Towers Watson.

La détérioration constatée est consécutive à un recul des engagements de prévoyance de 4,4 milliards de francs suisses (-2,2%), tandis que les actifs gérés ont perdu 4 milliards de francs suisses (-4%). Le départ d'AXA, l'un des plus importants fournisseurs de solutions d'assurance collective, du marché de la prévoyance a également porté un coup dur. Malgré tout, les entreprises suisses sont encore bien positionnées, de l'avis des économistes du cabinet d'experts-conseil.

Avec un taux de couverture de 81%, la Suisse s'affiche en deçà du niveau des entreprises américaines, dont le taux de couverture est passé de 87% en 2017 à 86% en 2018, selon l'indice Willis Towers Watson Pension 100 Index.

Willis Towers Watson attribue la moindre performance de la Suisse en comparaison internationale à la faiblesse des taux d'intérêt en Suisse. "S'ils continuent à rester bas, voire à baisser davantage, comme on peut actuellement le constater dans le monde entier, cela entraînera une nouvelle augmentation des engagements et la nécessaire adaptation des stratégies de placement", a déclaré Peter Zanella, expert en caisses de pension chez Willis Towers Watson.

L'étude sur le risque de prévoyance de Willis Towers Watson examine les engagements de retraite ainsi que le niveau et l'évolution de leurs charges s'agissant des entreprises du Swiss Leader Index (SLI), lequel regroupe les 30 valeurs les plus importantes du marché suisse des actions et les principales sociétés cotées du pays.

