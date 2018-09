Degroof Petercam AM obtient le label LuxFLAG

L’ensemble de la gamme de huit compartiments durables activement gérés de Degroof Petercam vient de recevoir le label LuxFLAG.



La Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) est une association indépendante à but non lucratif créée au Luxembourg en juillet de 2006.



Cette agence vise à promouvoir le rassemblement de capitaux en faveur du secteur de l’investissement responsable en attribuant un label reconnaissable aux instruments de placement éligibles. Son objectif est de donner aux investisseurs la garantie que le demandeur investit directement ou indirectement dans le secteur de l’investissement responsable. Le demandeur doit être domicilié dans une juridiction soumise à un niveau de surveillance nationale similaire à celui en vigueur dans les pays européens. Le label est soutenu par le Grand Duché de Luxembourg.



Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam AM : « Nous sommes ravis que l’ensemble de notre gamme de compartiments durables activement gérés (*) ait été reconnu par un spécialiste externe indépendant après une analyse approfondie. En effet, une société d’audit externe est impliquée dans le processus d’examen afin de donner plus de poids à la procédure d’attribution du label. Nos clients peuvent désormais faire leur choix entre des solutions d’investissement durable dans les domaines des actions européennes et internationales, des obligations d'entreprises de première catégorie OCDE et EUR et des obligations de marchés émergents, une gestion équilibrée et deux solutions d’investissement thématiques avant-gardistes (NewGEMS et Sustainable Food Trends). »



Ophélie Mortier, Responsable de la stratégie d’investissement de Degroof Petercam AM, ajoute : « L’investissement durable chez Degroof Petercam AM est le résultat d’un processus d’apprentissage continu qui remonte à 2002. Grâce à des investissements considérables dans les ressources et le savoir-faire internes et externes et à une forte demande des investisseurs, les actifs gérés dans ce segment ont connu une croissance de 3,3 milliards d’euros jusqu’à fin mai 2018. Nous pensons que le dynamisme de l’investissement durable se maintiendra. LuxFLAG est un partenaire qui nous permet de continuer à développer notre segment durable de manière crédible et cohérente. »



Sachin Vankalas, Directeur Opérations et Durabilité chez LuxFLAG : « Nous sommes ravis que Degroof Petercam AM ait obtenu le label LuxFLAG pour ses huit compartiments durables. C’est la preuve de leur volonté d’intégrer les exigences ESG à leurs processus d’investissement en même temps qu’une reconnaissance de leur transparence envers les investisseurs, un élément qui nous est cher chez LuxFLAG. Nous sommes convaincus que cela profitera à Degroof Petercam AM et stimulera leur croissance en tant qu’acteur de référence de l’investissement durable au niveau paneuropéen. »

(*) Compartiments Degroof Petercam AM labellisés :

• DPAM Invest B Equities World Sustainable

• DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

• DPAM Invest B Equities Europe Sustainable

• DPAM L Bonds Government Sustainable

• DPAM Global Strategy L Conservative Balanced Sustainable

• DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable

• DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends

• DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable









Degroof Petercam Asset Management (DPAM) est une société indépendante de gestion active de placements faisant partie d’un groupe familial fondé en 1871. DPAM est un investisseur durable, pionnier et innovant dans le secteur de l’investissement durable et responsable. La société intègre les exigences ESG à toutes les catégories d’actions et thématiques d’investissement et est également un propriétaire actif. DPAM met fortement l’accent sur la recherche avec des équipes d’analyse fondamentale et quantitative en interne qui interagissent les unes avec les autres afin de soutenir les activités de gestion active des placements. DPAM gère des fonds d’investissement ainsi que des mandats discrétionnaires au nom de ses clients institutionnels. DPAM fournit des services sur mesure à plus de 250 investisseurs institutionnels, dont des fonds de pension, des organisations à but non lucratif et gouvernementales, des compagnies d’assurance, des fondations et des universités. DPAM gère une large palette de fonds d’investissement (AIF et UCITS domiciliés au Luxembourg et en Belgique) en cherchant la meilleure performance possible. Les fonds de DPAM sont distribués à travers toute l’Europe par un réseau international de partenaires tels que des banques commerciales et privées et des compagnies d’assurance. DPAM se distingue par des antécédents de rendement soutenus sur des solutions d’investissement long-only couvrant différents domaines d’expertise. La société gère plus de 33 milliards d’euros (chiffres de décembre 2017) avec 130 professionnels de l’investissement.

À propos de Degroof Petercam Asset Management