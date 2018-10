Degroof Petercam Asset Management élargit son expertise au segment des obligations convertibles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) élargit son expertise en matière de gestion active au segment des obligations convertibles à travers Degroof Petercam Gestion (DPG), le centre de gestion basé à Paris de DPAM. Laurent Le Grin, CFA et Boris Rochereuil, CFA ont été recrutés au sein de DPG pour gérer et développer l'expertise en obligations convertibles depuis Paris.Peter De Coensel, membre du comité de direction de DPAM & DPG et Laurent Gaetani, responsable de Degroof Petercam Gestion, commentent le recrutement de l'équipe et les projets pour la suite : " DPAM franchit une nouvelle étape importante dans son développement. Laurent Le Grin dirigera nos efforts pour construire une expertise en obligations convertibles depuis Degroof Petercam Gestion à Paris. Ce professionnel aguerri et reconnu, doté d'une solide expertise de la gestion de fonds en obligations convertibles européennes et mondiales, sera en mesure de capitaliser sur notre capacité interne de recherche tant actions que crédit et de fournir une valeur ajoutée tangible à notre clientèle institutionnelle et privée".La philosophie d'investissement des stratégies d'obligations convertibles de DPAM reposera sur trois principes :Choix d'obligations et construction de portefeuille reposant sur la conviction et l'opportunisme.Gestion active de la sensibilité des actions avec une analyse macroéconomique " top-down " et une approche fondamentale " bottom-up.Analyse de crédit et étude de la convexité seront les principaux piliers du processus de sélection des obligations