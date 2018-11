Degroof Petercam Asset Management renforce son équipe de dette émergente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'équipe de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en charge de la gestion de la dette des marchés émergents est renforcée par l’arrivée d’Antoine Ruotte, en qualité de gérant dette émergente. Antoine Ruotte, CFA, est en poste chez Degroof Petercam Group depuis 2011. Il apporte à l'équipe des compétences en gestion de portefeuille et en analyse à travers son expérience acquise en tant que gérant de portefeuille et analyste crédit. Il rejoint Michaël Vander Elst, gérant de portefeuille et professionnel de l'investissement chevronné qui compte 30 ans d'expérience en gestion obligataire.Carl Vermassen, co-gérant du fonds DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable, a quant à lui, décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.DPAM annonce la nomination de Bernard Lalière en qualité de co-gérant du fonds par intérim.Peter De Coensel, CIO Fixed Income, a commenté le renforcement de l'équipe : " L'équipe de gestion continuera d'appliquer le processus d'investissement éprouvé qui nous a permis d'obtenir des résultats supérieurs à la moyenne dans cette classe d'actifs. Notre objectif est de faire passer une étape complémentaire à cette stratégie grâce à une équipe de gérants expérimentés et chevronnés ".