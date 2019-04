Déjà 100 000 UPC TV en Suisse : la plus moderne des expériences télévisuelles propose maintenant des profils personnalisés

UPC a lancé sur le marché son nouveau produit, la UPC TV, en octobre 2018. Son succès parle de lui-même : en effet, déjà plus de 100 000 UPC TV Box sont utilisées en Suisse.

Les clients peuvent désormais personnaliser davantage leur expérience télévisuelle grâce aux profils. Les chaînes peuvent par exemple être organisées en listes et les favoris peuvent être enregistrés dans le guide TV. De plus, différentes recommandations sont affichées pour chaque profil. Ainsi, chaque membre du foyer reçoit des recommandations de contenus adaptés à ses habitudes télévisuelles.

Un contenu personnalisé pour chaque membre de la famille

Les watchlists et la possibilité de reprendre la lecture sur un autre appareil sont d'autres fonctionnalités spécifiques à chaque profil, ce qui est très pratique pour les familles, car les enfants peuvent ainsi avoir leur propre profil avec les paramètres de sécurité appropriés. Les profils sont disponibles sur la UPC TV Box, la UPC TV App et la UPC TV Web et permettent de continuer à regarder les programmes sur tous les appareils. Il est possible d'utiliser 7 profils par abonnement UPC TV.

« Avec cette fonctionnalité innovante de profils, nous répondons au souhait de nombreux clients. Chaque personne du foyer pourra reprendre son émission exactement là où elle s'était arrêtée et recevra des recommandations correspondant à ses goûts », explique Stefan Fuchs, responsable marketing de UPC.

Fonctionnalités populaires comme la TV en ligne, le Replay et le multiroom

La télévision toujours et partout : avec cette promesse, UPC répond aux attentes de ses clients. En effet, près d'un tiers de nos clients UPC TV utilisent la UPC TV App, qui permet de regarder la TV partout, et de transférer les contenus de la TV sur le smartphone ou la tablette.

La fonctionnalité la plus appréciée est le guide TV comprenant le Replay, qui est utilisé par la quasi-totalité des clients. De nombreux clients utilisent aussi la UPC TV dans plusieurs pièces (multiroom). Ils peuvent donc tout particulièrement profiter de ces avantages, car ils peuvent démultiplier leur expérience télévisuelle avec un seul abonnement pour seulement CHF 5.- par mois et par Box supplémentaire.

Satisfaction client très élevée avec la UPC TV

La satisfaction de nos clients est excellente concernant la nouvelle UPC TV. Plus de 8 clients sur 10 recommanderaient cette dernière à leurs amis. « Nous sommes ravis de l'accueil réservé à la UPC TV. Les clients profitent d'une expérience télévisuelle de premier ordre accompagnée d'une connexion Internet ultrarapide. La demande est très forte et notre objectif est de proposer la UPC TV à l'ensemble de nos clients ! », conclut Stefan Fuchs.

