Bourse de Paris : Déjà la rechute ?

L'expansion du coronavirus sera-t-elle stoppée par l'arrivée du printemps et des températures plus clémentes ? Donald Trump va-t-il annoncer un plan de soutien XXL ? L'Europe parviendra-t-elle à apporter une réponse à la hauteur aux enjeux du coronavirus ? Les Jeux Olympiques de Tokyo seront-ils annulés ? Combien de temps le marché de la dette d'entreprise à haut rendement tiendra-t-il sans mauvaise nouvelle ? Voilà le type de questions qui circulent ce matin dans les médias économiques. Toujours beaucoup de questions et toujours aussi peu de réponses.

L'action des autorités politiques et monétaires est non seulement nécessaire, mais elle doit intervenir rapidement car les entreprises souffrent déjà de la situation. Et ce n'est pas le redémarrage de l'industrie chinoise qui va régler tous les problèmes, loin de là. Les investisseurs ont placé de gros espoirs dans les politiques de soutien et de relance car ce sont toujours les courbes de propagation du virus qui dictent la tendance, que l'on trouve absurde ou pas le traitement de la crise par les gouvernants. Pour un peu, on en oublierait que le pétrole s'est effondré le weekend dernier. Les deux crises se rejoignent pourtant, par exemple pour l'industrie pétrolière, qui sera confrontée à un choc simultané d'offre et de demande.

D'importantes annonces sont attendues dans les jours qui viennent : réplique américaine, décision de la BCE. C'est la Banque d'Angleterre qui a tiré la première cette semaine : à 8h00 ce matin, elle a réduit ses taux de 0,75 à 0,25% et annoncé un plan de soutien aux PME.

D'ici là, la nervosité restera de mise sur les places financières. La preuve ce matin avec des indicateurs avancés américains dans le rouge vif à l'heure où ces lignes sont écrites. Le marché européen est attendu en hausse timide à l'ouverture, lui qui n'a pas rebondi hier.

Les temps forts économiques du jour

Les britanniques prendront connaissance à 10h30 des performances mensuelles de leur économie, puis du budget national pour 2020 (12h30). Aux Etats-Unis, l'inflation de février sera annoncée à 14h30, avant à 15h30 des stocks pétroliers qui risquent de redevenir une statistique à la mode.

L'euro se négocie 1,1343 USD. L'or remonte après avoir perdu du terrain hier, à 1664 USD. Le rebond du pétrole se poursuit, à 35,12 USD pour le WTI et à 38,36 USD pour le Brent. Le 10 ans américain affiche un rendement de 0,65%, à nouveau en repli. Le Bitcoin se stabilise à 7906 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Deutsche Bank passe de vendre à conserver en visant 43 CHF.

AXA : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 29,70 EUR.

Bakkavor : HSBC passe de conserver à achat en visant 120,30 GBp.

Belimo : Credit Suisse relève son objectif de cours de 5500 à 5830 CHF.

Carmat : Oddo BHF démarre le suivi à la charge en visant 27 EUR.

Centrica : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 105 à 100 GBp.

Enagas : Société Générale passe de conserver à achat en visant 24,50 EUR.

Eurofins : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 415 EUR.

Ferrari : HSBC passe de conserver à achat en visant 180,30 USD.

Geberit : Barclays réduit son objectif de cours de 420 à 415 CHF. UBS reste à la vente mais relève de 385 à 400 CHF son objectif de cours.

Iberdrola : HSBC passe de conserver à achat en visant 11,50 EUR.

L'Oréal : Jefferies reste à conserver et réduit son objectif de cours de 260 à 230 EUR.

Novartis : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne.

Polymetal : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 1500 GBp.

Randstad : Deutsche Bank passe de vendre à conserver en visant 36 EUR.

Rational : Baader Helvea reste à alléger avec un objectif de cours réduit à 590 EUR.

Sanofi : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 104 EUR.

Software AG : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 30 EUR.

L’actualité des sociétés

L'industrie se réveille doucement en Chine, après avoir été mise en sommeil à cause du coronavirus : Renault a prévu de reprendre la production le 16 mars à Wuhan, tandis que Peugeot a prévu de redémarrer autour du 20 mars. Sanofi et Regeneron veulent tester le Kevzara, développé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, contre les coronavirus, selon le Wall Street Journal. Air France-KLM annule ses vols vers l'Italie entre le 14 mars et le 3 avril. Boiron s'apprêterait à supprimer 600 emplois en France, a appris l'Agefi, soit près d'un quart de ses effectifs, après la décision de dérembourser l'homéopathie à partir de 2021. bioMérieux met à disposition le premier de ses trois tests de diagnostic du coronavirus SARS-CoV-2. Cellectis obtient un nouveau brevet aux États-Unis couvrant les CAR-T allogéniques ingénieriées avec CRISPR-Cas9. Mersen s'attend à souffrir au 1er trimestre. Carmat se félicite d'avoir atteint une période de deux ans de fonctionnement individuel avec son cœur artificiel. Drone Volt signe un protocole d'entente avec Hydro Québec. Bpifrance monte à 7,61% du capital de Technicolor. Un administrateur de Solocal renforce ses positions au capital. Lacroix convainc deux salariés français sur trois de devenir actionnaire. Gaumont, Barbara Bui, McPhy Energy, MG International, Rothschild, Abionyx, Inventiva et Devoteam ont publié leurs comptes.

Adidas estime que le coronavirus pourrait effacer 800 M€ à 1 Md€ de revenus. Telefonica Brasil et TIM Participações pourraient déposer une offre commune de reprise de l'opérateur brésilien en difficultés Grupo Oi. Les compagnies à bas coût EasyJet et Ryanair stoppent leurs liaisons avec l'Italie. Aux dernières rumeurs, Bruxelles bloquerait la reprise des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri. Telecom Italia a retrouvé le chemin des bénéfices en 2019. Tata Steel prévoit de supprimer 1250 emplois en Europe à cause de difficultés opérationnelles. Cathay Pacific s'attend à de lourdes pertes en raison du coronavirus. La FDA approuve un test précoce de Roche contre le cancer du col de l'utérus.

Ça publie. Adidas, Prudential Plc, Knorr-Bremse, Groupe Bruxelles Lambert, Axel Springer, Diasorin, Spie, Brunello Cucinelli, Altamir…