Deliveroo valorisée au moins 7,6 Mds£ à Londres pour son IPO

Deliveroo a déclaré avoir fixé une fourchette de prix pour son introduction en bourse entre 3,90 et 4,60 livres par action, ce qui lui donnera une valeur marchande comprise entre 7,6 et 8,8 milliards de livres, à l'exclusion de toute action proposée dans le cadre d'une émission de surallocation.

Dans une courte mise à jour commerciale, Deliveroo a ajouté que la valeur brute totale des transactions sur sa plateforme - qui mesure la valeur totale des commandes qu'elle reçoit - a augmenté de 121% en janvier et février de cette année par rapport à la même période en 2020.

"Nous avons connu un fort début d'année 2021 et nous ne sommes qu'au début d'un voyage passionnant dans un grand marché de la livraison de nourriture en ligne à croissance rapide, avec une énorme opportunité à venir", a déclaré le fondateur et directeur général de Deliveroo, Will Shu, dans un communiqué.

L'introduction en bourse verra plusieurs actionnaires existants céder une partie de leur participation, ainsi que la vente d'environ 1 milliard de livres de nouvelles actions.

Deliveroo rejoindra ainsi plusieurs autres entreprises du secteur cotées en bourse, comme Delivery Hero, Just Eat Takeaway, DoorDash ou Meituan.