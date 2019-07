Dell : Wells Fargo positif sur le titre et son potentiel

29/07/2019 | 17:16

Le broker américain Wells Fargo annonce initier la couverture du titre Dell Technologies avec une recommandation 'surperformance' et un objectif de cours de 68 dollars.



Bien que le courtier affirme qu'il voit plus de risque à la baisse que de potentiel à la hausse à court terme, Wells Fargo pense que le ratio risque / rendement est attrayant à long terme, considérant le vaste portefeuille de logiciels et de matériel de la société.



Ainsi, Wells Fargo pense que Dell sera en mesure de continuer à gagner des parts de marché dans les serveurs, le stockage d'entreprise et les PC commerciaux.





