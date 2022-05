Dell dépasse les estimations pour ses résultats trimestriels grâce à la forte demande des entreprises

Dell Technologies Inc. a battu jeudi les estimations de Wall Bourse concernant le bénéfice et le revenu trimestriels, car les entreprises ont investi massivement dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables de la société pour soutenir le travail hybride.

Les actions de Dell ont augmenté d'environ 7% dans les échanges prolongés, le fabricant de PC prévoyant un revenu et un bénéfice pour le trimestre en cours supérieurs aux attentes des analystes.

La société a enregistré une forte demande pour ses produits et services au cours des derniers trimestres, les entreprises investissant dans des équipements de travail à distance et les consommateurs modernisant leurs appareils.

Le chiffre d'affaires du groupe de solutions clients (CSG) de Dell, qui abrite ses unités de matériel, a augmenté de 17 % au cours du trimestre clos le 29 avril.

"Nous attribuons ce phénomène à l'exposition surdimensionnée de Dell aux PC commerciaux, dont les prix de vente sont plus élevés, alors qu'elle n'a qu'une exposition minimale aux Chromebooks, où la plus grande partie de la pression a été ressentie", a déclaré Angelo Zino, analyste principal des actions chez CFRA research.

Le chiffre d'affaires des PC commerciaux de Dell a bondi de 22 % pour atteindre 12 milliards de dollars au cours du trimestre.

La société a toutefois ajouté qu'un certain impact de la pénurie mondiale de puces et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, exacerbées par les blocages en Chine, a été constaté au cours du trimestre.

"Nous nous attendons à ce que le carnet de commandes reste élevé au moins jusqu'au deuxième trimestre en raison de la demande actuelle et des défis de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie", a déclaré Jeff Clarke, co-chef de l'exploitation chez Dell, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

"Nous nous attendons à ce que les coûts des composants deviennent inflationnistes et que les coûts logistiques restent à des niveaux élevés au 2ème trimestre."

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires soit compris entre 26,1 et 27,1 milliards de dollars pour le trimestre en cours et prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,55 et 1,70 dollar.

Les analystes estiment le bénéfice du deuxième trimestre à 1,47 $ par action et le chiffre d'affaires à 25,6 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Pour le premier trimestre, la société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,84 $ par action et un chiffre d'affaires de 26,12 milliards de dollars, alors que les estimations prévoyaient un bénéfice de 1,39 $ par action et un chiffre d'affaires de 25,04 milliards de dollars.