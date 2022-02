Dell : les objectifs ne sont pas à la hauteur des attentes

Le groupe d’informatique Dell a présenté des prévisions décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, Dell a généré un bénéfice net de 1 million de dollars contre 1,23 milliard de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,72 dollar, là où le marché visait 1,94 dollar. Les revenus ont progressé de 16% à 28 milliards de dollars et dépassent les attentes : 27,5 milliards de dollars.



Sur le trimestre en cours, le groupe technologique vise un bénéfice par action ajusté compris entre 1,25 et 1,50 dollar alors que le marché anticipe 1,52 dollar. Le groupe informatique anticipe par ailleurs des revenus entre 24,5 et 25,7 milliards de dollars, soit une croissance de 11% en moyenne.