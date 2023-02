Delta Plus Group signe des ventes record en 2022

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des équipements de protection individuelle, ont progressé de 22,1% sur l'année 2022 et atteignent un niveau record de 420,2 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses perspectives de croissance organique en 2022 (+2,9%) et a bénéficié en outre d'un important effet de périmètre positif lié à l'intégration de Maspica (Italie), Safety Link (Australie) et Drypro (Mexique) acquises en 2022.



En Europe, le chiffre d'affaires 2022 (216 millions d'euros) est en croissance de 29,8% grâce à l'intégration de la société Maspica (Italie) au 1er janvier 2022.



Le chiffre d'affaires réalisé sur la période hors Europe s'élève à 204,2 millions d'euros est en hausse de 14,9% par rapport à 2021.





La Chine, qui a connu un repli d'activité significatif au second trimestre (-11%) en raison des mesures de confinements stricts appliquées dans plusieurs grandes villes du pays en avril et mai 2022, enregistre finalement en 2022 une stabilité de son activité grâce à un retour à la normale intervenu à compter du mois de juin 2022.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé en Ukraine s'est élevé à 1,4 million d'euro sur l'année 2022. Ce niveau est inférieur de 1,8 million d'euros à celui de 2021 (3,2 millions d'euros). La bonne tendance observée en début d'année a été stoppée par la guerre qui a débuté fin février 2022.





Le Groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.



En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4 millions d'euros, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de +2% sur les six premiers mois de l'année.



A l'inverse, le récent renforcement de l'euro par rapport au dollar et à la plupart des devises devrait quant à lui se traduire sur le premier semestre 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de -2%.



Delta Plus Group annoncera ses résultats annuels 2022 le 3 avril prochain après bourse.