Delta Plus Group sur une bonne dynamique

Aujourd'hui à 16:24 Partager

Delta Plus Group fléchit de 1,99% à 69 euros. Au titre de l'exercice 2022, le spécialiste des équipements de protection individuelle a dégagé un résultat net part du groupe en hausse de 4,2% à 33,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a, quant à lui, progressé de 8,9% à 52,4 millions d'euros. Sur la période, les ventes se sont améliorées de 22,1% pour atteindre 420,2 millions d'euros.



Le groupe entend poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 9 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.



"Concernant les perspectives, la dynamique semble soutenue sur les premiers mois de l'année, et ce, malgré un environnement macroéconomique toujours compliqué", souligne TP Icap Midcap qui reste toujours à l'achat sur le titre tout en ayant abaissé son objectif de cours de 96 à 94 euros.



Pour 2023, Delta Plus Group table sur une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.



En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4 millions d'euros, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de 2% sur les six premiers mois de l'année.



A l'inverse, le récent renforcement de l'euro par rapport au dollar et à la plupart des devises devrait quant à lui se traduire sur le premier semestre 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de -2%.



Le dividende proposé à la prochaine assemblée générale du 16 juin 2023 s'élèvera à 1,10 euro par action, stable par rapport au dividende versé l'an dernier.