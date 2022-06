Delta, United Airlines semblent optimistes quant aux dépenses post-pandémie

Delta Air Lines Inc. et United Airlines ont minimisé mercredi le risque d'une récession économique aux États-Unis et ont déclaré qu'une réorientation des dépenses des consommateurs vers les services plutôt que les biens permettrait à leurs activités de rester dynamiques.

Delta a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour le trimestre allant jusqu'à juin, malgré une réduction de capacité, suggérant que la hausse des tarifs aériens n'a pas découragé les voyageurs.

"La demande est hors normes", a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta, lors de la conférence Bernstein.

Selon certains experts économiques, l'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, et la hausse des taux d'intérêt ont accru la possibilité que la plus grande économie du monde glisse vers une récession.

Bastian a toutefois déclaré qu'il n'y avait pas de preuves pour étayer ces inquiétudes. "Notre consommateur est tout à fait sain", a-t-il déclaré.

Le directeur général de United, Scott Kirby, qui s'est également exprimé lors de la conférence, a fait écho à ce sentiment. "L'économie revient tout simplement à la normale", a déclaré Kirby.

La poussée des réservations est due à une demande refoulée, la pandémie de COVID-19 ayant limité les voyages aériens pendant deux ans. La réouverture des bureaux et l'assouplissement des restrictions frontalières ont également aidé.

Delta est le dernier transporteur américain à relever ses estimations de revenus. Le mois dernier, United, Southwest Airlines Co et JetBlue Corp Airways ont tous revu à la hausse leurs prévisions de revenus pour le trimestre en cours.

La forte demande des consommateurs aide également les transporteurs à faire face à la flambée des coûts du carburant, qui ont plus que doublé l'année dernière.

Delta a augmenté son estimation de la facture de carburant pour le trimestre de juin de jusqu'à 13%.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante du secteur après la main-d'œuvre, mais les grandes compagnies aériennes américaines ne se couvrent pas contre la volatilité des prix du pétrole comme la plupart des compagnies européennes.

Au lieu de cela, elles cherchent généralement à compenser les coûts de carburant par des tarifs plus élevés. Les tarifs moyens ont augmenté d'environ 50 % par rapport à l'année dernière, selon les données de Cowen equity research.

Certains analystes craignent que la hausse des tarifs n'affecte les dépenses de voyage.

Mais M. Kirby a déclaré qu'il n'y avait "pas la moindre preuve" que la hausse des prix des billets nuisait à la demande des consommateurs.

"Nous sommes simplement revenus à une tarification normale", a-t-il déclaré. "On a l'impression que les prix sont élevés aujourd'hui parce que nous nous comparons à un creux artificiel suite à la pandémie". (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago et Aishwarya Nair à Bengaluru ; Montage de Shounak Dasgupta et Grant McCool)