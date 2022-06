Demande d'électricité record en vue au Texas dès cette semaine

par Scott DiSavino

6 juin (Reuters) - La demande d'électricité au Texas devrait atteindre un niveau sans précédent cette semaine, au risque de mettre à l'épreuve le réseau électrique de la ville bien avant les jours les plus chauds de l'été.

Les conditions météorologiques extrêmes mettent de plus en plus à l'épreuve les réseaux électriques à travers les États-Unis, avec des risques de pannes dans plusieurs régions .

Le Texas est l'État le plus surveillé par les analystes. En effet, s'il est le plus gros producteur d'énergie du pays, il est aussi son plus grand consommateur et surtout, son réseau est particulièrement vulnérable car il est isolé de ceux du reste du pays pour éviter d'être soumis à certaines réglementations fédérales, ce qui l'empêche de puiser dans les ressources d'autres Etats en cas d'urgence.

Le Conseil de fiabilité électrique du Texas (ERCOT), qui gère le réseau pour la majeure partie de l'État, a dit s'attendre à ce que la demande grimpe en flèche pour atteindre un record historique mardi, dépassant les niveaux d'août 2019.

Selon l'ERCOT, le Texas dispose de suffisamment de ressources pour répondre à la demande même s'il a déjà rencontré des difficultés lors d'une "mini-canicule" le mois dernier et des coupures de courant pendant plusieurs jours lors de la tempête hivernale Uri en février 2021.

Mi-mai, l'ERCOT avait dû demander aux particuliers et aux entreprises de réduire leur consommation, plusieurs centrales électriques ayant subi des arrêts imprévus, ce qui s'était traduit par une brève envolée des prix à plus de 4.000 dollars (3.750 euros) le mégawatt, contre 60 dollars en moyenne depuis le début de l'année.

(Reportage de Scott DiSavino; version française Dina Kartit, édité par Marc Angrand)