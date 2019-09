Demander un nouveau report du Brexit ? "Plutôt crever la gueule ouverte", dit Johnson

WAKEFIELD, Angleterre, 5 septembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est engagé jeudi à ne jamais demander un nouveau report de la date du Brexit, fixée pour l'heure au 31 octobre, ajoutant qu'il préférerait "crever la gueule ouverte" ("to be dead in a ditch").

En déplacement dans le Yorkshire, Johnson a réaffirmé en fin d'après-midi que dans les circonstances présentes, la seule façon d'avancer était d'organiser de nouvelles élections, le 15 octobre ou en tout cas avant le conseil européen des 17 et 18 octobre.

Quant à savoir s'il pouvait promettre de ne pas demander aux Européens un nouveau report du Brexit, il a répondu: "Oui, je peux. Plutôt crever la gueule ouverte."

"Cela ne mène absolument à rien. Quel sens aurait un nouveau report ?", a-t-il poursuivi.

Six semaines après son arrivée au 10, Downing Street, Boris Johnson a essuyé cette semaine une série de revers spectaculaires à la Chambre des communes, où l'alliance des "anti-No Deal" a fait passer une proposition de loi le contraignant à demander un nouveau report de trois mois du Brexit s'il ne conclut pas un accord avec l'Union européenne d'ici à la mi-octobre et rejetant pour l'heure son appel à des élections anticipées le 15 octobre.

Un nouveau vote parlementaire sur ce retour anticipé aux urnes aura lieu lundi.

Un de ses porte-parole avait souligné dans la journée l'axe probable de la campagne électorale à venir: redonner la parole au peuple que le Parlement a trahi en freinant le divorce avec l'Union européenne.

(Elizabeth Piper Henri-Pierre André pour le service français)